Большая проверка регионов – подробности рабочей поездки Лукашенко

Беларусь будет развиваться за счет регионов. Это лейтмотив и центральная тема нынешней недели и в целом направленность белорусского государства. В понедельник, 21 апреля, Президент посетил Оршанский, а во вторник Шкловский районы, где нарезал задачи не только местному руководству и Витебскому и Могилевскому губернаторам, но и дал поручения для всей страны. Посмотреть на состояние поселков, разобраться, где жилье надо, а где стройку поставить на стоп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой региональный разбор продолжили 25 апреля. С востока – на юг, в Гомельскую область, которая пострадала от Чернобыльской аварии. После трагедии прошло уже немало лет, а в эти земли вложено много ресурсов, и трудовых, и материальных.

На инаугурации Президент задал тренды государственного масштаба на ближайшую пятилетку. Среди них равномерное развитие наших территорий. В Беларуси никогда не забывали село и регионы. Это управленческая фишка нашей страны. Ведь были предложения отказаться от АПК и села как от нерентабельных активов, отдать на откуп фермерам. Но аграрная сфера – одна из опор государства. И это не просто слова, а аргументы. Санкционный период особенно расставил все акценты. Наше продовольствие – это еще и миллиарды валютной выручки ежегодно. Хлеб во все времена был самой твердой валютой. Подробнее здесь. Этой политике всегда следовал Президент. Да и управленческий пул либо сам из регионов, либо прошел крещение работой там.

Страну для людей никогда не создаст выходец из индустрии развлечений, как в соседней Украине, или того хуже – импортные политики, как в странах Балтии. Не отрываться от земли. Таков смысловой посыл нашего Президента и при выборе управленческих стратегий, и во время кадровых решений. И этого мы не стесняемся. Лукашенко: я не собирался выдвигаться на эти выборы, но там поднялась целая буря. Подробнее.

Сохраняя свою простоту, мы переходим в высшую лигу государств. Новый технологический уклад, экспорт не просто товаров, но целых компетенций. А внутри страны дальнейшее создание комфортной среды для жизни. Государству дешевле, легче и проще стянуть людей в кольцо минской автодороги. Но наш путь – гармоничное развитие всей территории. Сейчас очередной, новый этап. Самые успешные страны в мире развивают концепцию малоэтажной жизни. А развитие регионов – это же и сохранение столичного шарма, неперегруженного Минска. Надо, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди и предприятия – Лукашенко. Подробнее.

Были даны поручения при назначении губернатора самой образцовой области в стране – Гродненской. Большие нарекания у Президента по исполнительской дисциплине восточных регионов. После инспекторских поездок и правительство отправляли в отставку, и ответственных за регион снимали с должности. Конструктивная критика и инсайды о контроллинге звучат и во время этой поездки. Лукашенко: тут мне лапшу на уши не повесишь! Президент жестко отчитал чиновников в Копыси! В центре внимания первого сразу две области. У Могилевской – Шклов, райцентр, у Витебской – Копысь, поселок.

Зачастую коррупционные интересы прикрывают якобы отсутствием возможностей. Уже в Минске Президент обобщил результаты проверки. Лукашенко о своем визите в Витебскую область: разбосячились дальше некуда! Подробности. Маленькие производства, сыроварни да пекарни. Тогда и горожане будут приезжать в агрогородки за продукцией хендмейд. Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского.

Кстати, как горячие пирожки, и это не фигура речи, здесь разлетаются молочные сайки – любимый продукт Первого. Но «Бацькаву булку» своим брендом сделали не на малой родине, а на западе Беларуси, в Свислочи. Это, к слову, о выполнении поручений Президента. Два дня подряд Александр Лукашенко поднимал жилищный вопрос. Хозяйский и неравнодушный подход к развитию региона у нынешнего руководителя райисполкома. Именно про таких личностей, видимо, и имел в виду глава государства, когда говорил об институте регионального президентства. Рабочая поездка в Могилевскую область – какие объекты посетил Лукашенко и чей опыт будет копировать вся страна?

Личные поездки и сведения от контролирующих органов лучше всего формируют картину происходящего. Хронические проблемы ВПК – скотское отношение к делу животноводства. В Орше телята попадают в ямы, в Гомельской области – падеж. Президент анонсировал поездку в Гомельскую область, в районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. На минимизацию последствий от чужих ошибок мы потратили колоссальные средства и силы. Хорошо, что не свернули с пути к жизни. Хотя оппозиционные силы чернобыльскую трагедию конвертировали в политические дивиденды. Слезы и боль людей превращали в свою пиар-стратегию. Но люди пошли за Александром Лукашенко. Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было. Подробнее.