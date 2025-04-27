Четвероногие правоохранители! Узнали, как готовят служебных собак

На неделе в Беларуси отметили День образования кинологических подразделений. Питомники служебных собак созданы при многих структурах МВД. Собаки – это не просто друзья человека, а первые помощники на службе. Они помогают в раскрытии преступлений и задержании злоумышленников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие породы стоят на страже порядка и в чем секрет их обучения – Алеся Иванова встретилась с кинологами и их подопечными.

Работая по горячим следам, мохнатый патруль берет след и за считаные минуты задерживает преступника. Четвероногие правоохранители пусть и без званий, но всегда на страже закона. Только с начала 2025 года при помощи служебных собак белорусская милиция раскрыла шесть серьезных преступлений.

Так выглядит не совсем обычный, но вполне будний день милиционеров-кинологов. Николай Анискович в профессии всего несколько лет, но за это время уже успел воспитать двух бельгийских овчарок. Вете еще 10 месяцев, а вот Чаку почти 4 года. Мохнатый напарник трудится в тандеме с хозяином – выезжает по тревоге и на места преступлений. В общем, всегда наготове – и даже в заслуженный выходной не прочь поработать.

Николай Анискович, милиционер-кинолог группы задержания взвода милиции Логойского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

Мы как-то погуляли с Чаком по улице возле озера. Увидели девушку, которая что-то искала в траве. Подошли, спросили, может, какая-то помощь нужна. Она говорит, что ключи потеряла. Я предложил ей, давайте, может, собачку. Служебная собака попробует найти. Пустил собаку, нашла ключи. Девушка была очень рада.

Суточная норма на одну собаку около 500 граммов. Мы разделяем кормление на 4 фазы. Служебных собак разводят в специальных питомниках. Один из крупнейших находится в Борисове – здесь растят и воспитывают зверей для несения службы по всей Минской области. К племенной работе подходят основательно – к разведению допускаются собаки, имеющие родословную, высокие оценки на выставках, с хорошими рабочими качествами.

Николай Церех, начальник питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

В питомнике имеется кобель. Приехал к нам из-за границы, отвечает всем требованиям. Мы отсмотрели несколько пометов, полученных ранее от него. Он нам очень понравился, и от него уже получено четыре щенка. Появление малышей – событие плановое. И здесь его ждут с нетерпением. После вязки собаку приучают ко всем сотрудникам питомника – каждый из них в любой момент готов стать акушером. К слову, родильное отделение здесь заменяет специально оборудованный вольер с подогревом. Будущая мать туда переезжает «вить гнездо» примерно за месяц до родов.

Алеся Иванова, корреспондент:

Этим будущим четвероногим правоохранителям еще до полугода. Но они уже понимают и выполняют многие команды своих хозяев. Вы видите, какие они активные и контактные, а это один из важнейших критериев для служебных собак для выстраивания доверительных отношений со своим проводником.