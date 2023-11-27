Военно-патриотический клуб на авиабазе. Рассказываем, чему там обучают

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Алена Сырова, СТВ:

Чем отличается именно ваш военно-патриотический клуб? Какая специфика?