Прямой эфир

Военно-патриотический клуб на авиабазе. Рассказываем, чему там обучают

27 ноября 2023 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Алена Сырова, СТВ:
Чем отличается именно ваш военно-патриотический клуб? Какая специфика?

Военно-патриотический клуб на авиабазе. Рассказываем, чему там обучают-1

Александр Болвинов, заместитель командира по идеологической работе 50-й смешанной авиабазы:
Самый первый военно-патриотический клуб в Минском районе был создан у нас чуть больше года назад. Специфика интересная. Во-первых, авиабаза. Мы даем понять, как сделать выбор ребенку. Когда они вступают в наш клуб, это 4-5 класс. С 4-го по 11-й у нас ребята в «Соколе», в пяти учреждения образования Минского района состоит клуб «Сокол». В наших интересах подготовить ребят, дать военные азы. Мы заинтересованы, чтобы к нам приходили уже подготовленные ребята и делали свой выбор на летные специальности или связанные с авиацией. Мы дорабатываем программу, которая утверждена двумя министерствами, потому что у нас есть определенные тренажеры Ми-8, Ми-24 и Ил-76. Сейчас пишем программу совместно с авиационным военным факультетом, даем детям теоретические знания.

Читайте также:

Девочки бегут, чтобы вступить – что поменялось в военно-патриотических классах после 2020-го?

Физподготовка, история, краеведение – что еще может предложить движение БРСМ, рассказал Александр Кадлубай

Леонид Касинский: «Никакой личной безопасности без безопасности государственной быть не может»

# Военно-исторический клуб # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подписал Указ об объявлении 2024 года Годом качества
27 ноября 2023 16:41

Лукашенко подписал Указ об объявлении 2024 года Годом качества

Девочки бегут, чтобы вступить – что поменялось в военно-патриотических классах после 2020-го?
27 ноября 2023 16:39

Девочки бегут, чтобы вступить – что поменялось в военно-патриотических классах после 2020-го?

Игорь Брыло освобождён от должности помощника Президента – инспектора по Витебской области
27 ноября 2023 16:36

Игорь Брыло освобождён от должности помощника Президента – инспектора по Витебской области