Военно-патриотический клуб на авиабазе. Рассказываем, чему там обучают

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.
Алена Сырова, СТВ:
Чем отличается именно ваш военно-патриотический клуб? Какая специфика?
Александр Болвинов, заместитель командира по идеологической работе 50-й смешанной авиабазы:
Самый первый военно-патриотический клуб в Минском районе был создан у нас чуть больше года назад. Специфика интересная. Во-первых, авиабаза. Мы даем понять, как сделать выбор ребенку. Когда они вступают в наш клуб, это 4-5 класс. С 4-го по 11-й у нас ребята в «Соколе», в пяти учреждения образования Минского района состоит клуб «Сокол». В наших интересах подготовить ребят, дать военные азы. Мы заинтересованы, чтобы к нам приходили уже подготовленные ребята и делали свой выбор на летные специальности или связанные с авиацией. Мы дорабатываем программу, которая утверждена двумя министерствами, потому что у нас есть определенные тренажеры Ми-8, Ми-24 и Ил-76. Сейчас пишем программу совместно с авиационным военным факультетом, даем детям теоретические знания.
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