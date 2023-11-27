Физподготовка, история, краеведение – что ещё может предложить движение БРСМ, рассказал Александр Кадлубай

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Алена Сырова, СТВ:

О работе БРСМ еще 5 лет назад так громко слышно не было, только за последнее время очень рванули вперед. Мне кажется, что связка гражданских лиц с лицами в погонах дала тот самый результат, к которому мы шли долгое время. Когда наши военные, силовики стали организовывать патриотические клубы, появилась осязаемая история. Получается, что какое-то долгое время до у нас этого не было? Почему в рамках школ, детских садов, других учебных учреждений среди гражданских лиц не было такой оформленной структуры?