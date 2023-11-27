Физподготовка, история, краеведение – что ещё может предложить движение БРСМ, рассказал Александр Кадлубай
Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.
Алена Сырова, СТВ:
О работе БРСМ еще 5 лет назад так громко слышно не было, только за последнее время очень рванули вперед. Мне кажется, что связка гражданских лиц с лицами в погонах дала тот самый результат, к которому мы шли долгое время. Когда наши военные, силовики стали организовывать патриотические клубы, появилась осязаемая история. Получается, что какое-то долгое время до у нас этого не было? Почему в рамках школ, детских садов, других учебных учреждений среди гражданских лиц не было такой оформленной структуры?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Не совсем верно будет говорить о том, что этого не было совсем и вовсе. У нас никуда не делись предметы, многие говорят: убрали из сетки военную подготовку. Нет, она допризывная называется и функционирует много лет в суверенной Беларуси. Есть преподаватели. Существовал «Орленок». Возродили «Зарницу» и «Зарничку» вместе с Белорусской республиканской пионерской организацией, Министерством обороны. Мы регулярно проводили эти мероприятия, все учреждения образования в отборочных этапах, начиная со школьного, принимали участие. Понятно, что новый виток появился с введением в учреждениях образования руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Хочу сказать, что даже тогда, когда мы с Министерством обороны отрабатывали введение данной должности, все в унисон соглашались и были единогласны. У нас достаточно много оппонентов было, но уже видим, что уже несколько лет эта практика начинает восстанавливаться, руководители по военно-патриотическому воспитанию наравне с заместителями руководителей по воспитательной работе в учреждениях образования проводят колоссальную работу именно по военно-патриотическому воспитанию. На собственном примере: в четверг был в 18-й гимназии в рамках «Школы активного гражданина». Кто модератор? Уже не учитель истории, а человек в погонах, полковник, который обучает.
Кирилл Казаков, СТВ:
Чего больше: военного или патриотического?
Александр Кадлубай:
Баланс. В части того, чтобы было интересно максимально большой категории детей. Вы говорите о клубах, я согласен. Но есть обязательная атрибутика физической подготовки, склонности к каким-то моментам. Есть те, кто интересуется историей, краеведением, но в эту сторону меньше. Поэтому здесь должен быть баланс.
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