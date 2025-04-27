Проблемы с деньгами, мнимая свобода и оглушающая «толерантность» – поговорили с депутатом из Швейцарии
По последним данным, у молодых белорусов семья на первом месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все остальное, как говорится, приложится – и карьера, и саморазвитие. То есть в нашем обществе сформирована установка доверять семье и считать ее важной. И здесь есть заслуга государства.
Сколько усилий, в том числе материальных, было потрачено на это. В том числе для поддержки многодетности. Только за последние три года в Беларуси выросло количество таких семей на 10 %. А размер семейного капитала составляет более 31 тысячи рублей. Не лишним напомнить, что многие пособия вырастут с 1 мая. Прибавка составит 3,3 %.
Сегодня Беларусь входит в число самых комфортных стран для материнства и детства. Показатели материнской смертности остаются стабильно низкими, что свидетельствует о высоком уровне перинатальной и акушерской помощи. Это признают и в ВОЗ. А по уровню младенческой смертности у нас самые низкие показатели в СНГ и среди многих европейских стран. К таким результатам пришли через укрепление материальной базы, хорошую подготовку врачей и внимание к этой теме.
С большего мы к этому привыкли и воспринимаем все, как должное. Тот же декретный отпуск. Три года – согласитесь, роскошь, и мы можем себе это позволить. А вот США – нет. Женщины в стране с первой экономикой мира выходят на работу чуть ли не сразу из роддома. В Америке декрет всего пару месяцев, а ясли не все могут себе позволить. Ну, такие правила. Ничего личного – только бизнес.
А как в Западной Европе смотрят на эти проблемы, что думают о традиционных ценностях и чему учат своих детей, об этом и не только мы поговорили с Эриком Вебером, который приехал в Минск из Швейцарии. На родине политик и журналист подвергается критике за свои взгляды, которые часто расходятся с официальной политикой партии, а в Беларуси может говорить свободно.
Почему капитализм не любит счастливых людей?
Ольга Коршун, СТВ:
Вы уже не первый раз в Беларуси. Какие впечатления от нашей страны и этой поездки?
Эрик Вебер, депутат парламента кантона г. Базель (Швейцария):
Мне нравится эта страна, потому что здесь я могу спокойно ходить по улицам, не опасаясь преступности. Я не должен бояться, что со мной что-то случится. У вас очень чисто. Мне нравится. Но проблема в том, что в Западной Европе – Германии, Швейцарии, Франции, Италии – люди не знают о Беларуси, потому что в СМИ ведут такую пропаганду.
Ольга Коршун:
Я знаю, что местные СМИ критикуют и вас тоже за то, что вы приезжаете в Беларусь. Почему так происходит?
Эрик Вебер:
У нас капиталистическая система, а капиталистическая система не любит счастливых людей. Это трудно объяснить. Я чувствую себя здесь счастливым. Люди чистые. Нормальные отношения между мужчинами и женщинами. Если говорить о моем родном городе Базеле, то через три недели у нас будет «Евровидение», и мы уже год говорим только о геях и лесбиянках. И это ненормально. Это может уничтожить старую Европу. И это большая проблема. У нас много проблем с иммиграцией, с наркотиками, с насилием.
Детям предлагают сменить пол уже в 12 лет
Ольга Коршун:
Скоро мы будем отмечать Международный день семьи. И мы придерживаемся традиционных ценностей. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Как в вашей стране обстоят дела с популяризацией традиционных ценностей? Как ваше общество смотрит на эту тему?
Эрик Вебер:
Люди понимают: то, что происходит сейчас, неправильно. Я уже сказал про «Евровидение» – и это нехорошо, это разрушает в нашей стране семью. У нас есть школьные учебники, а в этих школьных учебниках нам говорят, что нужно сменить пол. То, что они делают с нашими детьми – это катастрофа. Мальчик должен стать девочкой, а девочка – мальчиком. Детям говорят: вы можете сделать операцию. А им всего-то по 12-13 лет. Если я выступаю против этого в парламенте, мне не разрешают говорить. В парламенте мне выключают микрофон. Это действительно диктатура.
Ольга Коршун:
Мы все в Беларуси наслышаны, и много-много лет нам рассказывали, что в Западной Европе, и особенно в таких странах развитой демократии, как в Швейцарии, есть та самая пресловутая свобода слова. Когда каждый может выражать свое мнение, даже если оно отличается от мнения тех, кто находится у власти. Но то, что вы рассказываете, получается, что это все не так.
Так есть в Европе свобода слова или не совсем?
Эрик Вебер:
Очень хороший вопрос. У нас в Швейцарии есть крупные компании. Это правители, которые говорят политикам, что они должны делать. А если не сделают, то компании уйдут из Швейцарии. Каждый человек должен платить налоги: если у вас есть зарплата, если у вас есть компания. Но эти крупные компании приходят в правительство и говорят: «Мы не хотим платить 20 % налогов. Мы хотим платить только 2 %». И правительство это признает. Так что как и в моей стране, так и в Германии, крупные компании являются правителями. Правительство только для того, чтобы сделать это официально. Но нам не разрешается выступать против.
Если говорим «нет», мы сразу теряем работу. И многие люди приходят ко мне и признаются, что несчастливы. Они спрашивают, что делать. Я говорю: пожалуйста, идите голосовать. У нас в Швейцарии такая политическая система: если правительство принимает новый закон, а вы против, вы можете провести референдум. Но сделать референдум можно только при наличии больших денег, которые есть у крупных компании, они и правят. И люди это знают.
Почему 9 Мая для членов ЕС – это не праздник?
Ольга Коршун:
На Западе пытаются переписать историю Второй мировой войны. Мы как раз пытаемся противостоять этому. Как вы считаете, с чем связана такая политика по переписыванию тех событий? Почему сегодня так называемый коллективный Запад взялся за это дело?
Эрик Вебер:
Когда Вторая мировая война закончилась, в Европе все было хорошо. Но потом, если говорить коротко, возникла проблема с НАТО. Они хотят разделить Европу. Потому что боятся, что Европа может стать сильной. Беларусь – это европейская страна, как Германия, Польша. Но они не хотят нормальных отношений. Когда это прекратится в Украине, я надеюсь, что и Беларусь будет больше сближаться с Европой. Чтобы у нас не было этих дурацких санкций.
Я знаю, что 9 Мая – важный праздник в России, в Беларуси. Он также был важен в Польше, Болгарии, Румынии. Но поскольку эти страны – члены европейского сообщества, Брюссель говорит им: хватит, уберите памятники. Теперь вы являетесь нашим членом и не следуете за другими. Проблема в том, что на них влияют средства массовой информации, которые каждый день произносят одни и те же слова в адрес России, что не соответствует действительности.
Швейцария уже не та
Ольга Коршун:
Очень приятно, что вы много знаете о нашей стране и приезжаете к нам. Но мы тоже кое-что знаем о Швейцарии, о вашей родной стране. В том числе знаем, что там очень дорого жить. Высокие цены буквально на все. Как в Швейцарии живется обычным людям, среднему классу?
Эрик Вебер:
Швейцария очень дорогая. В моем городе мы находимся на границе с Францией и Германией. 50 % людей совершают покупки в Германии или во Франции. Они едут покупать хлеб, мясо, молоко, одежду и возвращаются через границу. Швейцарцы очень часто проводят отпуск за пределами Швейцарии. Потому что наши отели слишком дорогие. У нас много людей, которые работают в Швейцарии. Но они живут в Германии и во Франции. Потому что если вы снимаете квартиру, нужно отдать за две комнаты 3 000 евро в месяц. Это очень дорого.
Вы должны платить за медицинскую страховку каждый месяц 700 евро. Это огромные деньги. И должен вам сказать, что в Швейцарии только 5 % людей богаты. 20 % – средний класс. И, возможно, 60 % не богаты и действительно имеют проблемы с деньгами. Швейцария – хорошая страна для туристов, где есть горы. Но я уже говорил вам, что у нас много проблем. Мы потеряли безопасность. Швейцария – это не то, о чем вы думаете, как было 40, 50 лет назад.