Проблемы с деньгами, мнимая свобода и оглушающая «толерантность» – поговорили с депутатом из Швейцарии

По последним данным, у молодых белорусов семья на первом месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все остальное, как говорится, приложится – и карьера, и саморазвитие. То есть в нашем обществе сформирована установка доверять семье и считать ее важной. И здесь есть заслуга государства. Сколько усилий, в том числе материальных, было потрачено на это. В том числе для поддержки многодетности. Только за последние три года в Беларуси выросло количество таких семей на 10 %. А размер семейного капитала составляет более 31 тысячи рублей. Не лишним напомнить, что многие пособия вырастут с 1 мая. Прибавка составит 3,3 %. Сегодня Беларусь входит в число самых комфортных стран для материнства и детства. Показатели материнской смертности остаются стабильно низкими, что свидетельствует о высоком уровне перинатальной и акушерской помощи. Это признают и в ВОЗ. А по уровню младенческой смертности у нас самые низкие показатели в СНГ и среди многих европейских стран. К таким результатам пришли через укрепление материальной базы, хорошую подготовку врачей и внимание к этой теме.

С большего мы к этому привыкли и воспринимаем все, как должное. Тот же декретный отпуск. Три года – согласитесь, роскошь, и мы можем себе это позволить. А вот США – нет. Женщины в стране с первой экономикой мира выходят на работу чуть ли не сразу из роддома. В Америке декрет всего пару месяцев, а ясли не все могут себе позволить. Ну, такие правила. Ничего личного – только бизнес. А как в Западной Европе смотрят на эти проблемы, что думают о традиционных ценностях и чему учат своих детей, об этом и не только мы поговорили с Эриком Вебером, который приехал в Минск из Швейцарии. На родине политик и журналист подвергается критике за свои взгляды, которые часто расходятся с официальной политикой партии, а в Беларуси может говорить свободно. Почему капитализм не любит счастливых людей?

Ольга Коршун, СТВ:

Вы уже не первый раз в Беларуси. Какие впечатления от нашей страны и этой поездки? Эрик Вебер, депутат парламента кантона г. Базель (Швейцария):

Мне нравится эта страна, потому что здесь я могу спокойно ходить по улицам, не опасаясь преступности. Я не должен бояться, что со мной что-то случится. У вас очень чисто. Мне нравится. Но проблема в том, что в Западной Европе – Германии, Швейцарии, Франции, Италии – люди не знают о Беларуси, потому что в СМИ ведут такую пропаганду. Ольга Коршун:

Я знаю, что местные СМИ критикуют и вас тоже за то, что вы приезжаете в Беларусь. Почему так происходит?

Эрик Вебер:

У нас капиталистическая система, а капиталистическая система не любит счастливых людей. Это трудно объяснить. Я чувствую себя здесь счастливым. Люди чистые. Нормальные отношения между мужчинами и женщинами. Если говорить о моем родном городе Базеле, то через три недели у нас будет «Евровидение», и мы уже год говорим только о геях и лесбиянках. И это ненормально. Это может уничтожить старую Европу. И это большая проблема. У нас много проблем с иммиграцией, с наркотиками, с насилием. Детям предлагают сменить пол уже в 12 лет

Ольга Коршун:

Скоро мы будем отмечать Международный день семьи. И мы придерживаемся традиционных ценностей. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Как в вашей стране обстоят дела с популяризацией традиционных ценностей? Как ваше общество смотрит на эту тему? Эрик Вебер:

Люди понимают: то, что происходит сейчас, неправильно. Я уже сказал про «Евровидение» – и это нехорошо, это разрушает в нашей стране семью. У нас есть школьные учебники, а в этих школьных учебниках нам говорят, что нужно сменить пол. То, что они делают с нашими детьми – это катастрофа. Мальчик должен стать девочкой, а девочка – мальчиком. Детям говорят: вы можете сделать операцию. А им всего-то по 12-13 лет. Если я выступаю против этого в парламенте, мне не разрешают говорить. В парламенте мне выключают микрофон. Это действительно диктатура. Ольга Коршун:

Мы все в Беларуси наслышаны, и много-много лет нам рассказывали, что в Западной Европе, и особенно в таких странах развитой демократии, как в Швейцарии, есть та самая пресловутая свобода слова. Когда каждый может выражать свое мнение, даже если оно отличается от мнения тех, кто находится у власти. Но то, что вы рассказываете, получается, что это все не так. Так есть в Европе свобода слова или не совсем?

Эрик Вебер:

Очень хороший вопрос. У нас в Швейцарии есть крупные компании. Это правители, которые говорят политикам, что они должны делать. А если не сделают, то компании уйдут из Швейцарии. Каждый человек должен платить налоги: если у вас есть зарплата, если у вас есть компания. Но эти крупные компании приходят в правительство и говорят: «Мы не хотим платить 20 % налогов. Мы хотим платить только 2 %». И правительство это признает. Так что как и в моей стране, так и в Германии, крупные компании являются правителями. Правительство только для того, чтобы сделать это официально. Но нам не разрешается выступать против. Если говорим «нет», мы сразу теряем работу. И многие люди приходят ко мне и признаются, что несчастливы. Они спрашивают, что делать. Я говорю: пожалуйста, идите голосовать. У нас в Швейцарии такая политическая система: если правительство принимает новый закон, а вы против, вы можете провести референдум. Но сделать референдум можно только при наличии больших денег, которые есть у крупных компании, они и правят. И люди это знают. Почему 9 Мая для членов ЕС – это не праздник?

Ольга Коршун:

На Западе пытаются переписать историю Второй мировой войны. Мы как раз пытаемся противостоять этому. Как вы считаете, с чем связана такая политика по переписыванию тех событий? Почему сегодня так называемый коллективный Запад взялся за это дело? Эрик Вебер:

Когда Вторая мировая война закончилась, в Европе все было хорошо. Но потом, если говорить коротко, возникла проблема с НАТО. Они хотят разделить Европу. Потому что боятся, что Европа может стать сильной. Беларусь – это европейская страна, как Германия, Польша. Но они не хотят нормальных отношений. Когда это прекратится в Украине, я надеюсь, что и Беларусь будет больше сближаться с Европой. Чтобы у нас не было этих дурацких санкций. Я знаю, что 9 Мая – важный праздник в России, в Беларуси. Он также был важен в Польше, Болгарии, Румынии. Но поскольку эти страны – члены европейского сообщества, Брюссель говорит им: хватит, уберите памятники. Теперь вы являетесь нашим членом и не следуете за другими. Проблема в том, что на них влияют средства массовой информации, которые каждый день произносят одни и те же слова в адрес России, что не соответствует действительности. Швейцария уже не та