Девочки бегут, чтобы вступить – что поменялось в военно-патриотических классах после 2020-го?

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Олег Драчан, руководитель военно-патриотического воспитания СШ № 9 Барановичей:

Поле игры поменялось, причем поменялось кардинально. Оно стало востребованным. Приведу пример даже по военно-патриотическим классам, которые у нас существуют: если раньше набрать класс возникали проблемы, то в этом году мы набирали 8 класс, он набирается просто по подаче документов, начали набор 1 июня в 8:00, в 8:45 класс был сформирован. За 45 минут, то есть он востребован. Наверное, каждый мальчишка в своей юности выбирает героя, на которого хочет быть похож. И, наверное, молодежи люди в погонах внушают доверие. Вот почему они идут.

Руководитель военно-патриотического воспитания отметил, что 5 лет назад в военно-патриотических классах девочки были редкостью. Сегодня соотношение мальчиков и девочек – практически 50 на 50.