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Леонид Касинский: «Никакой личной безопасности без безопасности государственной быть не может»

27 ноября 2023 16:13
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Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Кирилл Казаков, СТВ:
Мы готовим людей к потенциальной войне или панику наводим? 

Леонид Касинский: «Никакой личной безопасности без безопасности государственной быть не может»-1

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси в Вооруженных Силах Беларуси:
Надо понимать, что военно-патриотическое воспитание – это лишь часть патриотического воспитания. У нас в стране принята программа патриотического воспитания населения. Упор делается на воспитание молодежи, но программа для населения. Мы много внимания уделяем вопросам военно-патриотического воспитания, потому что сегодня у нас люди осознали свою неделимость с государством. Люди не делят безопасность на личную и государственную. Люди понимают, что никакой личной безопасности без безопасности государственной быть не может.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кирилл Казаков # Леонид Касинский # Фотофакт

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