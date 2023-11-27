Леонид Касинский: «Никакой личной безопасности без безопасности государственной быть не может»

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы готовим людей к потенциальной войне или панику наводим?
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси в Вооруженных Силах Беларуси:
Надо понимать, что военно-патриотическое воспитание – это лишь часть патриотического воспитания. У нас в стране принята программа патриотического воспитания населения. Упор делается на воспитание молодежи, но программа для населения. Мы много внимания уделяем вопросам военно-патриотического воспитания, потому что сегодня у нас люди осознали свою неделимость с государством. Люди не делят безопасность на личную и государственную. Люди понимают, что никакой личной безопасности без безопасности государственной быть не может.
Физподготовка, история, краеведение – что еще может предложить движение БРСМ, рассказал Александр Кадлубай.