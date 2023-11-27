Кадлубай рассказал, какие льготы будут иметь выпускники военно-патриотических клубов

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

На момент подготовки проекта указа главы государства о поддержке военно-патриотических клубов на базе войсковых частей отрабатывался момент того, чтобы это была профориентационная тема с точки зрения поступления. Но так как возраст достаточно юный, смотреть вперед, на тему высшего образования, было, наверное, бессмысленно. С точки зрения дальнейшей траектории мы определили кадетские училища и специализированные лицеи.

Создана льготная траектория воспитанников данных клубов. При условии, что они не год позанимались, а освоили программу, которая разработана совместно с силовыми ведомствами и Министерством образования. То есть если он получает рекомендацию от клуба, освоил программу – тогда он имеет траекторию льготную в кадетское училище.

Кирилл Казаков:

Программа сколько лет? Есть какие-то наметки, сколько нужно в этом клубе заниматься? Люди всегда рассуждают с меркантильной точки зрения: я бы хотел, чтобы он пошел в клуб, но что получу?