Кадлубай рассказал, какие льготы будут иметь выпускники военно-патриотических клубов

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.
Кирилл Казаков, СТВ:
Имеют ли выпускники военно-патриотических клубов некие преференции при поступлении?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
На момент подготовки проекта указа главы государства о поддержке военно-патриотических клубов на базе войсковых частей отрабатывался момент того, чтобы это была профориентационная тема с точки зрения поступления. Но так как возраст достаточно юный, смотреть вперед, на тему высшего образования, было, наверное, бессмысленно. С точки зрения дальнейшей траектории мы определили кадетские училища и специализированные лицеи.
Создана льготная траектория воспитанников данных клубов. При условии, что они не год позанимались, а освоили программу, которая разработана совместно с силовыми ведомствами и Министерством образования. То есть если он получает рекомендацию от клуба, освоил программу – тогда он имеет траекторию льготную в кадетское училище.
Кирилл Казаков:
Программа сколько лет? Есть какие-то наметки, сколько нужно в этом клубе заниматься? Люди всегда рассуждают с меркантильной точки зрения: я бы хотел, чтобы он пошел в клуб, но что получу?
Александр Кадлубай:
Про «получу» я уже обозначил, есть льготная траектория в кадетское училище, после которого ты можешь также по льготной траектории, если хорошо занимался, поступить в Академию.
Есть программа. Изначально мы определяли именно сроки. Нельзя написать программу [без этого – прим. ред.], потому что это дополнительное образование, как ни крути. Мы должны соответствовать нормативно-правовой базе. Это двухлетняя программа.
Но я хотел бы чуть о другом. Мы говорим: клуб – это хорошо. Но, чтобы вы понимали порядок цифр: 52 клуба, 2 800 детей (около 3 000, постоянно цифра растет). И сегодня мы говорим о чуть более миллиона школьников по всей стране. Клубы всех не заберут.
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