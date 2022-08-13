Как смайлики в соцсетях чуть не лишили белорусов государственности. Взгляд Пустового на события августа 2020-го

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Время идет. Лето проходит. Так что успейте насладиться умилительной картинкой и уникальными трелями – клекотом буслов. Мы богатели и тучнели. И продолжали недовольно попрекать власть, уплетая за обе щеки самое качественное в мире масло и колбасу из настоящего мяса. Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это все результат напряженного труда». Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Кстати, про английский газон и американскую лужайку – зарастают. Топливо нынче дорогое. Теперь стрижкой травы белорусы занимаются. Мой сосед так целое лето. Не бедствуем. А теперь о сложном и главном от главного. О темпах роста. Александр Лукашенко: по итогам года Беларусь может сработать не хуже предыдущего. Подробнее здесь Правительство Головченко работает. Я скажу, что коллег по академической учебе из министерств на свидание не пригласишь. До 10-11 часов пашут. Все министры работают не менее самоотверженно, чем, например, соседи, а часы у них на порядок скромнее. По деловому этикету часы – маркер состоятельности. Это к слову о баснословных заработках чиновников. Да и с нашим Первым из народа не забалуешь.

Лукашенко о произволе Литвы и Латвии: «Это не должно безнаказанно пройти». Подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

А в Беларуси молодежь строит палаточные лагеря. Не ради протеста, а ради обмена опытом.

Дарья Новикова, экономист агрокомбината «Дзержинский»:

Аграрная сфера? Потому что она всегда будет существовать, ее никто не закроет, люди всегда будут хотеть кушать, всегда будут покупать продукты питания. Поэтому, я думаю, эта сфера неумираемая и неубиваемая. Евгений Пустовой:

Вы же своими постами и призывами наворотили столько лжи, что вам, модным и довольным лицам, поверили некоторые заводчане и доверчивые студенты. Они на марши, потом к двери покаяния, а вы на шезлонгах и гамаках в локациях Новой Боровой. Вот что мне рассказал самый мужественный из идеологов страны.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов. Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Внимание, это информация для богемы мира искусства. У вас же там больше всего критиков.