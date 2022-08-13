Как смайлики в соцсетях чуть не лишили белорусов государственности. Взгляд Пустового на события августа 2020-го

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Время идет. Лето проходит. Так что успейте насладиться умилительной картинкой и уникальными трелями – клекотом буслов. Мы богатели и тучнели. И продолжали недовольно попрекать власть, уплетая за обе щеки самое качественное в мире масло и колбасу из настоящего мяса.
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Евгений Пустовой:
Кстати, про английский газон и американскую лужайку – зарастают. Топливо нынче дорогое. Теперь стрижкой травы белорусы занимаются. Мой сосед так целое лето. Не бедствуем. А теперь о сложном и главном от главного. О темпах роста.
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Правительство Головченко работает. Я скажу, что коллег по академической учебе из министерств на свидание не пригласишь. До 10-11 часов пашут. Все министры работают не менее самоотверженно, чем, например, соседи, а часы у них на порядок скромнее. По деловому этикету часы – маркер состоятельности. Это к слову о баснословных заработках чиновников. Да и с нашим Первым из народа не забалуешь.
Тамара Чичиро, директор Минского молочного завода № 1:
Люди привыкли уже не просто сыр купить, а сыр с плесенью. Чтобы на столе стоял какой-то ассортимент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это от Александра Генриховича пришло.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Нет, я еще зампредом был…
Александр Лукашенко:
Он еще зампредом пил вино с сыром. Я почему спрашиваю? Я не люблю этот сыр.
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Задача, которая вами поставлена, сложная, напряженная, но выполнимая.
Евгений Пустовой:
Американцы с китайцами делят мировую экономику, русские спасают славянский мир от экзистенциальных угроз. А вы вынуждены работать в условия всех этих вызовов. Хотя бы потому что у нас экономика экспортоориентированная. Доходы от экспорта и пенсии – растут, бонусы даже в критической нефтепереработке – людям вернули
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Евгений Пустовой:
Да, и импортозамещение с эфира не сходило и диверсификация из уст директората. А теперь представьте, что было бы, если бы всего этого не было.
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Евгений Пустовой:
А в Беларуси молодежь строит палаточные лагеря. Не ради протеста, а ради обмена опытом.
Дарья Новикова, экономист агрокомбината «Дзержинский»:
Аграрная сфера? Потому что она всегда будет существовать, ее никто не закроет, люди всегда будут хотеть кушать, всегда будут покупать продукты питания. Поэтому, я думаю, эта сфера неумираемая и неубиваемая.
Евгений Пустовой:
Вы же своими постами и призывами наворотили столько лжи, что вам, модным и довольным лицам, поверили некоторые заводчане и доверчивые студенты. Они на марши, потом к двери покаяния, а вы на шезлонгах и гамаках в локациях Новой Боровой. Вот что мне рассказал самый мужественный из идеологов страны.
Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов. Подробнее здесь.
Евгений Пустовой:
Внимание, это информация для богемы мира искусства. У вас же там больше всего критиков.
Александр Лукашенко:
Почему Брестская область неплохо начала работать, особенно в этом году, или я ошибаюсь? Потому что он такой – «таптун». Ты у нас такой цивилизованный, весь из правительства, а он топчется, топчется, но заставляет делать главное.