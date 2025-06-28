Пустовой: ЕАЭС должен перезагрузить отношения, чтобы пересесть из комбайна в евразийский лайнер

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Если трезво оценивать ход мировой истории, то конечно англосаксам легче быть вместе. Колыбелью США стали британские корабли: Америка рождена переселенцами из туманного Альбиона. А вот для большой Евразии надо найти что-то уж более содержательное. Пока же мы пытаемся повторить, а значит, быть репликой коллективного Запада. Суверенная цифровизация и альтернативные системы расчета. И то лишь говорим об этом. Они предлагают глобализацию – колонизацию в современной обвертке. А мы? Может быть, стать территорией интеграции справедливости? Речь далеко не о росте совместного товарооборота.

Минск – инициатор интеграционных инициатив. А в юбилейный год для ЕАЭС и год председательства Беларуси в ЕАЭС мы должны перезагрузить отношения. Чтобы пересесть с совместной кабины комбайна в салон евразийского лайнера. А что именно этот регион мира идет на взлет – данность. Только в какой части этого борта окажемся мы с огромным багажом возможностей – пассажирами эконом-класса или в кабине пилотов – зависит от одного. Прислушаются ли и реализуют ли предложения Лукашенко его коллеги самой огромной по территории интеграции в мире? Хотя важен не размер, а мощь духа. Белорусская модель – это крупнейший в мире карьерный самосвал. Едем дальше.