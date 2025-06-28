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Юниорская сборная Беларуси (U-16) по баскетболу обыграла команду России в товарищеском матче

28 июня 2025 17:55
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Сборная Беларуси по баскетболу, составленная из исполнителей до 16 лет обыграла сверстников из России в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало встречи получилось равным – команды действовали осторожно и сыграли первую четверть вничью. Однако во втором отрезке наши парни взяли инициативу в свои руки. Быстрая организация атак и стабильная реализация бросков помогли к большому перерыву оформить преимущество в семь очков. В дальнейшем земляки продолжили контролировать игру. И несмотря на то, что финальная десятиминутка осталась за оппонентами, итоговую викторию праздновала белорусская дружина – 87:86. Самым результативным в составе победителей стал Олег Салей, на его счету 28 очков.

# Баскетбол

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