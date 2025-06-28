Прямой эфир

Белорусские гимнастки завоевали 8 наград в заключительный день турнира в Испании

28 июня 2025 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские грации завоевали 8 наград в заключительный день международного турнира по художественной гимнастике в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 28 июня, сениорки определили лучших в отдельных видах. Четыре медали выиграла Дарья Веренич: белоруска стала лучшей в композициях с булавами и обручем, показала второй результат с лентой и третий с мячом. Победы в этих упражнениях одержала еще одна наша спортсменка Анастасия Салос, на счету которой также бронза в программе с булавами. Еще одно серебро в активе Алины Речкиной.

# Художественная гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
Юниорская сборная Беларуси (U-16) по баскетболу обыграла команду России в товарищеском матче
28 июня 2025 17:55

Юниорская сборная Беларуси (U-16) по баскетболу обыграла команду России в товарищеском матче

Белорус Дмитрий Кисель завоевал серебро на первенстве Европы (U-15) по борьбе
28 июня 2025 17:53

Белорус Дмитрий Кисель завоевал серебро на первенстве Европы (U-15) по борьбе

Белорусские спортсмены вышли в решающие заезды этапа Кубка мира по академической гребле
28 июня 2025 17:52

Белорусские спортсмены вышли в решающие заезды этапа Кубка мира по академической гребле