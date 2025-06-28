Белорусские гимнастки завоевали 8 наград в заключительный день турнира в Испании

Белорусские грации завоевали 8 наград в заключительный день международного турнира по художественной гимнастике в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 28 июня, сениорки определили лучших в отдельных видах. Четыре медали выиграла Дарья Веренич: белоруска стала лучшей в композициях с булавами и обручем, показала второй результат с лентой и третий с мячом. Победы в этих упражнениях одержала еще одна наша спортсменка Анастасия Салос, на счету которой также бронза в программе с булавами. Еще одно серебро в активе Алины Речкиной.