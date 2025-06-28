Белорусские спортсмены вышли в решающие заезды этапа Кубка мира по академической гребле

Белорусские спортсмены вышли в решающие заезды второго этапа Кубка мира по академической гребле сразу в трех видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужской одиночке действующий чемпион Европы и призер Олимпийских игр Евгений Золотой продолжает демонстрировать отличный уровень подготовки. Он одержал победу на стадии 1/2, опередив представителей Новой Зеландии, Германии, Литвы, Румынии и Греции и поспорит за место на пьедестале.

Кроме того, в финал женских двоек парных пробились наши Татьяна Климович и Елена Фурман. У мужчин в аналогичном виде программы борьбу за награды продолжают Максим Грибовский и Роман Шабатько. Оба отечественных экипажа замкнули тройки лучших в своих полуфиналах.