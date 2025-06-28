Лушников: ЕАЭС – это основа евразийской интеграции

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы снова пытаемся откупиться, оправдаться, понравиться. Даже сама идея большой Евразии звучит словно в пику коллективному Западу. Мол, и Старый свет – это лишь часть Евразии. Но сейчас разве речь про географию? Сейчас речь про экзистенциальный выбор.