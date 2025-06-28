Лушников: ЕАЭС – это основа евразийской интеграции

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы снова пытаемся откупиться, оправдаться, понравиться. Даже сама идея большой Евразии звучит словно в пику коллективному Западу. Мол, и Старый свет – это лишь часть Евразии. Но сейчас разве речь про географию? Сейчас речь про экзистенциальный выбор.
Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС:
Евразия – сердце мира. Если не будет порядка и спокойствия здесь, его не будет нигде. ЕАЭС – это основа евразийской интеграции. Союзное государство как наиболее продвинутая его часть. ЕАЭС плюс СНГ – то, что относится к нашей цивилизационной общности. Дальше – Большая Евразия, большое евразийское партнерство, которое в свою очередь через БРИКС является основой многополярного мира, гарантией равновесной безопасности для всех.
Пустовой: почему бы ЕАЭС не превратиться в территорию мирового производства – потенциал есть. Читать здесь.