Лукашенко: что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию?
Новости Беларуси. До конца года наладить в стране собственное производство упаковки для продуктов питания. Такое поручение сегодня, 12 августа, дал глава государства во время посещения Минского молочного завода № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это управляющая компания крупного холдинга на базе нескольких предприятий Минской области.
Актуальные вопросы, которые на первый взгляд кажутся серьезными проблемами, абсолютно решаемы. Их Александр Лукашенко держит на личном контроле. Главное, к чему призывает Президент, – не паниковать, а активно работать в этом направлении. Хотя про импортозамещение говорили еще задолго до санкционного шантажа.
Обсудили сегодня и ценообразование. Губернатор Минской области предложил увеличить стоимость ряда товаров, дабы поправить экономическое положение некоторых предприятий. Но у главы государства на этот счет другое мнение. Александр Лукашенко предлагает демократичное решение – повысить не цены, а эффективность производства.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы не хотим там наживаться. Ну хотя бы до нулевого уровня рентабельности, может быть, по каким-то позициям поднять.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты предлагаешь поднять цены на молочку?
Александр Турчин:
По некоторым позициям, Александр Григорьевич. Не по всем, а по некоторым.
Александр Лукашенко:
По каким? По кефиру?
Александр Турчин:
По молоку.
Александр Лукашенко:
Так молоко и кефир люди в основном берут, пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию? Посмотрим в правительстве, но рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоим, тогда будет и выше рентабельность.
В продолжение темы увеличения объемов производства Президент поинтересовался вопросом дозагрузки мощностей по переработке молока. Речь о том, чтобы с умом распределить сырье и задействовать все предприятия сбалансированно. Задача от главы государства – внести предложения и решить вопрос в течение месяца.
«Почему вы заранее не продумали об импортозамещении?» Какие поручения дал Лукашенко на Минском молочном заводе №1, читайте здесь.