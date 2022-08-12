Лукашенко: что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию?

Новости Беларуси. До конца года наладить в стране собственное производство упаковки для продуктов питания. Такое поручение сегодня, 12 августа, дал глава государства во время посещения Минского молочного завода № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это управляющая компания крупного холдинга на базе нескольких предприятий Минской области.

Актуальные вопросы, которые на первый взгляд кажутся серьезными проблемами, абсолютно решаемы. Их Александр Лукашенко держит на личном контроле. Главное, к чему призывает Президент, – не паниковать, а активно работать в этом направлении. Хотя про импортозамещение говорили еще задолго до санкционного шантажа.

Обсудили сегодня и ценообразование. Губернатор Минской области предложил увеличить стоимость ряда товаров, дабы поправить экономическое положение некоторых предприятий. Но у главы государства на этот счет другое мнение. Александр Лукашенко предлагает демократичное решение – повысить не цены, а эффективность производства.