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«Что вообще они собираются делать за такие деньги?» Госконтроль заинтересовался одним из проектов правительства

09 августа 2022 19:54
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Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

«Что вообще они собираются делать за такие деньги?» Госконтроль заинтересовался одним из проектов правительства-1

Этот большой Совмин не отчет. Президент ориентирует только на живые цифры. Рентабельность, доходность, рост ВВП. Впрочем, даже статистические данные обсуждают эмоционально. Нацстат непререкаем, госконтроль въедлив.

«Что вообще они собираются делать за такие деньги?» Госконтроль заинтересовался одним из проектов правительства-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Один из проектов – «Совершенствование системы зимнего содержания республиканских автомобильных дорог на территории отдельно взятой Могилевской области» – 11 миллионов.
– Это из инновационного фонда, кстати, регионального.
– По нашему мнению, чем отличается дороги в Могилевской области от Гомельской в зимних условиях и что здесь инновационного и злободневного – большой вопрос.

«Что вообще они собираются делать за такие деньги?» Госконтроль заинтересовался одним из проектов правительства-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интересный проект, честно сказать.
– Я, разбираясь, а что вообще они собираются делать и изучать за такие деньги, так понять до конца и не смог.

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# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Василий Герасимов # Фотофакт

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