«Что вообще они собираются делать за такие деньги?» Госконтроль заинтересовался одним из проектов правительства

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Этот большой Совмин не отчет. Президент ориентирует только на живые цифры. Рентабельность, доходность, рост ВВП. Впрочем, даже статистические данные обсуждают эмоционально. Нацстат непререкаем, госконтроль въедлив.