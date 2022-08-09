«Что вообще они собираются делать за такие деньги?» Госконтроль заинтересовался одним из проектов правительства
Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.
Этот большой Совмин не отчет. Президент ориентирует только на живые цифры. Рентабельность, доходность, рост ВВП. Впрочем, даже статистические данные обсуждают эмоционально. Нацстат непререкаем, госконтроль въедлив.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Один из проектов – «Совершенствование системы зимнего содержания республиканских автомобильных дорог на территории отдельно взятой Могилевской области» – 11 миллионов.
– Это из инновационного фонда, кстати, регионального.
– По нашему мнению, чем отличается дороги в Могилевской области от Гомельской в зимних условиях и что здесь инновационного и злободневного – большой вопрос.