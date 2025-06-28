Белорус Дмитрий Кисель завоевал серебро на первенстве Европы (U-15) по борьбе

Дмитрий Кисель в весе до 85 килограммов на пути к противостоянию за золото одолел спортсменов из Латвии, Грузии, Азербайджана и Украины. В схватке за чемпионство он встречался с Юсуфом Аксу из Турции. К сожалению, оказать сопротивление своему оппоненту соотечественник не смог и потерпел неудачу. Как итог – серебро континентального форума.

Глеб Семененко завоевал бронзу. В поединок за медаль белорус, выступающий в самой легкой весовой категории до 38 килограммов, попал через утешение и своим шансом на пьедестал воспользовался сполна. Он был сильнее Вардана Мелконяна из Армении – 8:5. На награду претендовали еще три представителя нашей страны, однако схватки за третьи места они проиграли. Таким образом, с первенства Европы наша команда увозит четыре медали – одну серебряную и три бронзовые. Ранее на третью ступень поднялись Тимур Мирзаев, Анастасия Малашевич и Глеб Семененко.