Президент поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Минского молочного завода № 1 поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу году упаковка была.

Упаковочный материал для некоторых видов продукции, например молока, белорусские предприятия закупали за рубежом. Сейчас с этим возникли некоторые трудности, что в том числе сказалось на объемах поставляемой на внутренний рынок продукции.

Глава государства напомнил, что задачи по импортозамещению ставятся не первый год. Ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия Президент возложил на министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, контролировать этот вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу. Кроме того, в стране должно быть организовано производство необходимых запчастей для импортного оборудования.

Александр Лукашенко:

То же самое: или пусть на коленях точат то, что надо (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя. Вот две позиции – упаковка и запасные части к импортному оборудованию – до конца года должны быть проработаны.