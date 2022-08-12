«Почему вы заранее не продумали об импортозамещении?» Какие поручения дал Лукашенко на Минском молочном заводе №1

Новости Беларуси. До конца года наладить в стране собственное производство упаковки для продуктов питания. Такое поручение сегодня, 12 августа, дал глава государства во время посещения Минского молочного завода № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это управляющая компания крупного холдинга на базе нескольких предприятий Минской области. Мощности завода позволяют в сутки перерабатывать свыше 900 тонн молока. А в линейке выпускаемой продукции 250 наименований – йогурты, пудинги, сыры, творог, масло. К слову, именно здесь первыми среди белорусских предприятий освоили выпуск сыра «Фету». Работает на заводе и отдельный цех по производству детских молочных продуктов. Качество и вкус товаров, выпускаемых первым молочным, хорошо известны за рубежом: 40 % продукции экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Но прежде, чем ознакомиться с производством завода, Президент начал разговор с важных во всей молочной отрасли моментов. Так, в частности, речь шла о производстве собственной упаковки для товаров, особенно сейчас – ввиду санкционного давления и ограничения ряда поставок из недружественных стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему вы заранее не продумали об импортозамещении? Я вас 10 лет – журналисты свидетели – импортозамещение, импортозамещение... Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вот так случилось, что у нас такого материала не было. Наверное, есть смысл подумать о производстве его.

Александр Лукашенко:

Я уже подумал. Твой контроль [Леониду Зайцу, заместителю премьер-министра Беларуси – прим. ред.], под его ответственность, чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Определи, и чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Слушай, разговоры. Значит, чтобы к концу году упаковка была.

Александр Лукашенко:

Вторая у тебя [Игорю Брыло – прим. ред.] проблема, насколько я знаю, это запчасти. Закупили все импортное, а сейчас может быть проблема с запасными частями. То же самое с Пархомчиком: или пусть на коленях точат то, что надо (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя. Упаковка и запасные части к импортному оборудованию – до конца года должно быть проработаны. Я не должен слышать вообще ничего по вопросу того, что упаковки не хватило или же запасных частей не хватило. Упаси бог, ты мне доложишь по этому вопросу.