«Почему вы заранее не продумали об импортозамещении?» Какие поручения дал Лукашенко на Минском молочном заводе №1
Новости Беларуси. До конца года наладить в стране собственное производство упаковки для продуктов питания. Такое поручение сегодня, 12 августа, дал глава государства во время посещения Минского молочного завода № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это управляющая компания крупного холдинга на базе нескольких предприятий Минской области.
Мощности завода позволяют в сутки перерабатывать свыше 900 тонн молока. А в линейке выпускаемой продукции 250 наименований – йогурты, пудинги, сыры, творог, масло. К слову, именно здесь первыми среди белорусских предприятий освоили выпуск сыра «Фету». Работает на заводе и отдельный цех по производству детских молочных продуктов. Качество и вкус товаров, выпускаемых первым молочным, хорошо известны за рубежом: 40 % продукции экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Но прежде, чем ознакомиться с производством завода, Президент начал разговор с важных во всей молочной отрасли моментов. Так, в частности, речь шла о производстве собственной упаковки для товаров, особенно сейчас – ввиду санкционного давления и ограничения ряда поставок из недружественных стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему вы заранее не продумали об импортозамещении? Я вас 10 лет – журналисты свидетели – импортозамещение, импортозамещение...
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Вот так случилось, что у нас такого материала не было. Наверное, есть смысл подумать о производстве его.
Александр Лукашенко:
Я уже подумал. Твой контроль [Леониду Зайцу, заместителю премьер-министра Беларуси – прим. ред.], под его ответственность, чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Определи, и чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Слушай, разговоры. Значит, чтобы к концу году упаковка была.
Александр Лукашенко:
Вторая у тебя [Игорю Брыло – прим. ред.] проблема, насколько я знаю, это запчасти. Закупили все импортное, а сейчас может быть проблема с запасными частями. То же самое с Пархомчиком: или пусть на коленях точат то, что надо (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя. Упаковка и запасные части к импортному оборудованию – до конца года должно быть проработаны. Я не должен слышать вообще ничего по вопросу того, что упаковки не хватило или же запасных частей не хватило. Упаси бог, ты мне доложишь по этому вопросу.
Актуальные вопросы, которые на первый взгляд кажутся серьезными проблемами, абсолютно решаемы. Их Александр Лукашенко держит на личном контроле. Главное, к чему призывает Президент, – не паниковать, а активно работать в этом направлении.