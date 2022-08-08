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«Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может». На что так эмоционально отреагировал Лукашенко?

08 августа 2022 18:43
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Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спросили Президента и о житейском – переживаниях из области «люди говорят».

«Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может». На что так эмоционально отреагировал Лукашенко?-1

Анжелика Новик, специалист по кадрам Миорского металлопрокатного завода:
В разгар сезона сейчас очень много говорят о том, что введен налог на сбор ягод и грибов. Так ли это на самом деле?

«Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может». На что так эмоционально отреагировал Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Откуда у вас это? Какой налог на грибы, ягоды? Тут с ума можно сойти. И слушай, как мы возьмем с человека налог? Никак не посчитаем эти ягоды и грибы. Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может. Почему я своим людям должен запретить собирать ягоды и грибы и продавать? Да побольше вы собирайте этих грибов, ягод и торгуйте!

«Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может». На что так эмоционально отреагировал Лукашенко?-7

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Анжелика Новик # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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