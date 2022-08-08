«Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может». На что так эмоционально отреагировал Лукашенко?

Анжелика Новик, специалист по кадрам Миорского металлопрокатного завода: В разгар сезона сейчас очень много говорят о том, что введен налог на сбор ягод и грибов. Так ли это на самом деле?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откуда у вас это? Какой налог на грибы, ягоды? Тут с ума можно сойти. И слушай, как мы возьмем с человека налог? Никак не посчитаем эти ягоды и грибы. Это дикость, это дурь полная! Никогда этого не было и быть не может. Почему я своим людям должен запретить собирать ягоды и грибы и продавать? Да побольше вы собирайте этих грибов, ягод и торгуйте!