Пустовой: почему бы ЕАЭС не превратиться в территорию мирового производства – потенциал есть

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главное политическое событие постсоветской Евразии – Евразийский экономический форум, а затем саммит ЕАЭС. Звучит презентабельно. И об этом рассказали все. А мы о главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. ЕАЭС – это про экономику? Не только. Цифры, как показатель на градуснике, отражают общее состояние интеграционного организма. Лукашенко: география и функционал ЕАЭС расширяются. ЕАЭС – это пример того, как сложно строить на руинах новые отношения. Развал Союза – Советского – подрезал крылья и самому большому в мире пассажирскому самолету, и многим другим уникальным проектам. Но ведь самая большая интеграционная территория осталась, и недра те же, и политическая воля вроде есть. Но мы продолжаем микроскопом забивать гвозди. Занимать слишком скромные ниши. Хватить стесняться. «Не заниматься суетой и чрезвычайщиной» – на какие острые вопросы обратил внимание Лукашенко на саммите ЕАЭС.

Евгений Пустовой:

Вот такие проектики лучше всего вписываются в неоколониальную картину мира. Мол, занимайтесь производством прошлого и малозначительного. Утешайте себя игрой в региональных геополитиков, ностальгируйте по утраченному наследию советских комиссаров. Хорошо, что память о Егорове и Кантарии не стерли еще. А мы, митрополии мира, будем решать, кого бомбить тротилом, вгоняя в прошлый век, а кого атаковать когнитивным оружием, навязывая комплекс цивилизационной неполноценности. Лукашенко: «золотой миллиард» навязывает миру деструктивную повестку. Официальный Минск всегда говорит остро и смело. Голос Александра Лукашенко всегда выбивался из елейной тональности коллег по евразийской интеграции. Ведь потенциал есть. Сырьевой, земельный, интеллектуальный и даже научно-производственный. Ну, не все же передовые лаборатории превратили в торгово-развлекательные центры. Так почему бы нам не превратиться в еще одну территорию мирового производства? Тем более у нас есть очень большое преимущество. ЕАЭС территориально в сердце большой Евразии. А глубинная причина многих современных конфликтов в желании обладать контролем над мировыми дорогами. Западный мир опутал весь мир интернет-паутиной. Мы можем связать Запад и Восток, Север и Юг сетью магистралей. Лукашенко: сокращение времени и стоимости транзита позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный хаб.