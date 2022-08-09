«У нас есть кого поддерживать». Лукашенко напомнил, кому не стоит рассчитывать на помощь от государства

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Банковская политика, ставка рефинансирования, золотовалютный резерв, пропорциональность кредитов и доходность депозитов. Получился острый и откровенный разговор производственников и умов финансово-экономической системы. Но все эти показатели для экспертов. Люди работу экономики оценивают по сумме на карточке. Даже на одном из самых уязвимых от санкций предприятии вернулись бонусы.

Андрей Сойко, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Убыточная работа в первой половины года привела к тому, что и коллектив наш почувствовал в части определенного снижения реальных доходов давление. И мы вынуждены были в первом полугодии приостанавливать пункты коллективного договора, но самое главное, что мы не допустили простоя производства, мы не допустили того, чтобы люди оставались без работы – все были заняты. Мы сохранили костяк коллектива и сейчас уже набираем обороты, возвратили все пункты коллективного договора обратно в действие. И уже с третьего квартала начинаем платить ту достойную заработную плату, которая была в начале года и в конце прошлого.

Президент дал четко понять: кивать на международную экономическую сейсмичность в Беларуси не будут. Обойдемся без социальных катаклизмов. А мировой тренд, когда богатые богатеют, а бедные нищают, останется за границами нашего государства.