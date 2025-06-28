В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества

«Все зависит от нас!» Под таким вдохновляющим слоганом в 2025 году в Беларуси отмечают День молодежи и студенчества. Впервые он проходит в формате марафона. Тем, кто еще только начинает свой жизненный и профессиональный путь в нашей стране помогают и доверяют. Сегодня молодые люди могут получить грант на реализацию крупного проекта или же воплотить свои идеи на международных площадках. Государство не жалеет деньги и ресурсы ни на образование, ни на поддержку молодых талантов в разных сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия стартовали в Минске в начале недели. Сегодня эстафету принимает Гродненский регион. Программа насыщенная и разнообразная, разработана с учетом запросов молодых людей.