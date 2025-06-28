В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества
«Все зависит от нас!» Под таким вдохновляющим слоганом в 2025 году в Беларуси отмечают День молодежи и студенчества. Впервые он проходит в формате марафона. Тем, кто еще только начинает свой жизненный и профессиональный путь в нашей стране помогают и доверяют. Сегодня молодые люди могут получить грант на реализацию крупного проекта или же воплотить свои идеи на международных площадках. Государство не жалеет деньги и ресурсы ни на образование, ни на поддержку молодых талантов в разных сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничные мероприятия стартовали в Минске в начале недели. Сегодня эстафету принимает Гродненский регион. Программа насыщенная и разнообразная, разработана с учетом запросов молодых людей.
К празднованию присоединилась Алена Жиборт.
Важный день для Тимофея Лукашова. Торжественный и немного волнительный. Вчерашний курсант военного факультета получает офицерские погоны и диплом об окончании вуза. За плечами четыре года учебы, впереди – служба в Вооруженных Силах Беларуси. Об этом молодой человек мечтал еще с детства.
Тимофей Лукашов, выпускник военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Событие достаточно волнительное, так как долгое время шло обучение, было непростое, местами сложное, но в целом очень интересное, увлекательное.
Смелые, решительные, уверенные в себе. Всего в Гродно офицерами стали 25 юношей. Выпуск курсантов государственного университета имени Янки Купалы состоялся в рамках празднования Дня молодежи и студенчества.
Геннадий Песляк, начальник военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это та часть молодежи, которая решила связать свою дальнейшую судьбу со службой в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах, это их выбор. Символично, что в День молодежи эти ребята станут офицерами.
Современная молодежь выбирает здоровый образ жизни, поэтому многолюдно сегодня и в лесопарковой зоне Пышки. Здесь организована спортивная локация. Молодые люди собрались на «Народную зарядку», а после хорошей разминки вышли на старт «Молодежного забега».
В забеге приняли участие сотни парней и девушек, 300 из них получили памятные медали. Первым дистанцию в 3 километра преодолел Евгений Мимиш. Молодой человек работает слесарем на одном из предприятий города, спорту посвящает все свободное время.
Подробности в видео.