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В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества

28 июня 2025 17:54
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«Все зависит от нас!» Под таким вдохновляющим слоганом в 2025 году в Беларуси отмечают День молодежи и студенчества. Впервые он проходит в формате марафона. Тем, кто еще только начинает свой жизненный и профессиональный путь в нашей стране помогают и доверяют. Сегодня молодые люди могут получить грант на реализацию крупного проекта или же воплотить свои идеи на международных площадках. Государство не жалеет деньги и ресурсы ни на образование, ни на поддержку молодых талантов в разных сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия стартовали в Минске в начале недели. Сегодня эстафету принимает Гродненский регион. Программа насыщенная и разнообразная, разработана с учетом запросов молодых людей.

К празднованию присоединилась Алена Жиборт.

В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества-2

Важный день для Тимофея Лукашова. Торжественный и немного волнительный. Вчерашний курсант военного факультета получает офицерские погоны и диплом об окончании вуза. За плечами четыре года учебы, впереди – служба в Вооруженных Силах Беларуси. Об этом молодой человек мечтал еще с детства.

В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества-4

Тимофей Лукашов, выпускник военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Событие достаточно волнительное, так как долгое время шло обучение, было непростое, местами сложное, но в целом очень интересное, увлекательное.

Смелые, решительные, уверенные в себе. Всего в Гродно офицерами стали 25 юношей. Выпуск курсантов государственного университета имени Янки Купалы состоялся в рамках празднования Дня молодежи и студенчества.

В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества-6

Геннадий Песляк, начальник военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это та часть молодежи, которая решила связать свою дальнейшую судьбу со службой в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах, это их выбор. Символично, что в День молодежи эти ребята станут офицерами.

В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества-8

Современная молодежь выбирает здоровый образ жизни, поэтому многолюдно сегодня и в лесопарковой зоне Пышки. Здесь организована спортивная локация. Молодые люди собрались на «Народную зарядку», а после хорошей разминки вышли на старт «Молодежного забега».

В Гродно проходит республиканский марафон молодёжи и студенчества-10

В забеге приняли участие сотни парней и девушек, 300 из них получили памятные медали. Первым дистанцию в 3 километра преодолел Евгений Мимиш. Молодой человек работает слесарем на одном из предприятий города, спорту посвящает все свободное время.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси

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