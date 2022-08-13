Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это всё результат напряжённого труда»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Мы богатели, тучнели и продолжали недовольно попрекать власть, уплетая за обе щеки самое качественное в мире масло и колбасу из настоящего мяса. А потом подтрунивали: свой автопром, белорусские холодильники и телевизоры, спутник, народная легковушка – чтобы все так «джили». А помните, сколько было критики за непохороненные под бульдозером приватизации заводы и фабрики. В том числе и в этой хозяйской упертости, в любви к нашему Президента – белорусское чудо.

Вадим Гигин, политический аналитик:

Когда наши противники говорят: ой, неожиданно так оказалось, Беларусь настолько устойчива перед санкциями. Так устойчива она не случайно, не потому, что какое-то чудо случилось, как я слышал от их аналитиков – «экспортное чудо». Чудо приходит, когда ты на него работаешь. В экономике особенно чудес не бывает, это все результат напряженного труда. И именно это и является стратегией Александра Лукашенко.

Евгений Пустовой:

Несколько дней назад услышал историю-исповедь от женщины-одуванчика. Я голосовала за Лукашенко, но когда от знакомой, а та типа от своей знакомой (вот она, логистика мятежа) услышала, что проломили череп ребенку, я встала в сцепку. И знаете, мне цветочка даже не дали и даже подозрительно смотрели.