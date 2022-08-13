Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это всё результат напряжённого труда»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы богатели, тучнели и продолжали недовольно попрекать власть, уплетая за обе щеки самое качественное в мире масло и колбасу из настоящего мяса. А потом подтрунивали: свой автопром, белорусские холодильники и телевизоры, спутник, народная легковушка – чтобы все так «джили». А помните, сколько было критики за непохороненные под бульдозером приватизации заводы и фабрики. В том числе и в этой хозяйской упертости, в любви к нашему Президента – белорусское чудо.
Вадим Гигин, политический аналитик:
Когда наши противники говорят: ой, неожиданно так оказалось, Беларусь настолько устойчива перед санкциями. Так устойчива она не случайно, не потому, что какое-то чудо случилось, как я слышал от их аналитиков – «экспортное чудо». Чудо приходит, когда ты на него работаешь. В экономике особенно чудес не бывает, это все результат напряженного труда. И именно это и является стратегией Александра Лукашенко.
Евгений Пустовой:
Несколько дней назад услышал историю-исповедь от женщины-одуванчика. Я голосовала за Лукашенко, но когда от знакомой, а та типа от своей знакомой (вот она, логистика мятежа) услышала, что проломили череп ребенку, я встала в сцепку. И знаете, мне цветочка даже не дали и даже подозрительно смотрели.
Вадим Гигин:
Это очень важно, что Президент 9 августа, именно во вторую годовщину тех самых президентских выборов, проводил Совмин. Он показывает, что экономика – это магистральная линия сохранения обеспечения безопасности. Собственно говоря, Александр Лукашенко всегда это подчеркивал, еще будучи депутатом, молодым совсем политиком. Он именно с этой программой шел к людям. Потому что, если будет на столе хлеб, жилье, нормальная продажа продукции, то будет стабильное отношение в обществе.
Читайте также:
Роман Головченко: «Санкции вводились не выборочно, а удушающе»
«Займитесь только экспортом». Лукашенко о первоочередных задачах дипломатов
Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику