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Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это всё результат напряжённого труда»

13 августа 2022 17:23
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В своей рубрике обозреватель Евгений Пустовой представит свое видение на важные политические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это всё результат напряжённого труда»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы богатели, тучнели и продолжали недовольно попрекать власть, уплетая за обе щеки самое качественное в мире масло и колбасу из настоящего мяса. А потом подтрунивали: свой автопром, белорусские холодильники и телевизоры, спутник, народная легковушка – чтобы все так «джили». А помните, сколько было критики за непохороненные под бульдозером приватизации заводы и фабрики. В том числе и в этой хозяйской упертости, в любви к нашему Президента – белорусское чудо.

Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это всё результат напряжённого труда»-4

Вадим Гигин, политический аналитик:
Когда наши противники говорят: ой, неожиданно так оказалось, Беларусь настолько устойчива перед санкциями. Так устойчива она не случайно, не потому, что какое-то чудо случилось, как я слышал от их аналитиков – «экспортное чудо». Чудо приходит, когда ты на него работаешь. В экономике особенно чудес не бывает, это все результат напряженного труда. И именно это и является стратегией Александра Лукашенко.

Евгений Пустовой:
Несколько дней назад услышал историю-исповедь от женщины-одуванчика. Я голосовала за Лукашенко, но когда от знакомой, а та типа от своей знакомой (вот она, логистика мятежа) услышала, что проломили череп ребенку, я встала в сцепку. И знаете, мне цветочка даже не дали и даже подозрительно смотрели.

Гигин об «экспортном чуде» Беларуси: «Это всё результат напряжённого труда»-7

Вадим Гигин:
Это очень важно, что Президент 9 августа, именно во вторую годовщину тех самых президентских выборов, проводил Совмин. Он показывает, что экономика – это магистральная линия сохранения обеспечения безопасности. Собственно говоря, Александр Лукашенко всегда это подчеркивал, еще будучи депутатом, молодым совсем политиком. Он именно с этой программой шел к людям. Потому что, если будет на столе хлеб, жилье, нормальная продажа продукции, то будет стабильное отношение в обществе.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Вадим Гигин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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