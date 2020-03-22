Как развивается ситуация с коронавирусом в Беларуси? Мнение экспертов

Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости не только чиновников, но и ведущих вирусологов и эпидемиологов, медиков и ученых, которые поделились видением ситуации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

И, как оказалось, не такой уж этот коронавирус и новый. На 90 % эта инфекция уже была известна нашим специалистам. И они практически сразу же сделали собственные тест-системы, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Повторюсь: ситуация под контролем, но расслабляться действительно нельзя. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Переживать – стандартная реакция тех, кто неравнодушен. Но переживаний мало, нужны действия. В Беларуси обошлись без жестких мер. Но поступаем по всем законам войны с вирусом. Меры страны оценили и в ВОЗ. А на неделе промежуточные итоги подвел глава государства. Эмоции в сторону, когда на столе Президента точные цифры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если точно, 22 тысячи 20 человек у нас за два месяца, с января-февраля прошлого, года умерло. Январь-февраль этого года – умерло 20 тысяч 347, то есть на полторы тысячи меньше. В общем людей за два месяца умерло меньше. Органы дыхания в данном случае нас интересуют. Если в январе-феврале прошлого года погибли 498 человек, то в этом году не 498, а 328 человек погибли по причине болезни органов дыхания. Из них, подчеркну, 196 в прошлом году от пневмонии погибли, а в этом 138. Я их уже называл. Пневмония всех видов. По коронавирусу ноль.

Евгений Пустовой:

Говорят, ценить надо свое. А то мы порой гоняемся за чужой валютой, интересуемся чуждыми ценностями, восхищаемся завозными традициями. И вирус в Беларуси оказался тоже импортный. Правда, до этого уже хорошо знакомый нашим вирусологам, процентов на 90. А потому наши специалисты, что называется, тест сдали на отлично.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Уже с 23 января имели возможность проводить диагностику коронавируса в нашей стране. В настоящий момент в республике проводится диагностика с использованием трех тест-систем. Это наша тест-система, тест-система, произведенная в Российской Федерации («Вектор») и диагностическая тест-системы, которые были поставлены Всемирной организацией здравоохранения.





Евгений Пустовой, корреспондент:

Все серьезно. Шутка ли, в оплоте католицизма Италии даже в двери костелов вбили гвозди – заколочены, а вирус выкашивает всех. Независимо от веры. Закрытые границы наших прибалтийских соседей не сберегли даже тех, кто голосовал за эти меры. А надо было просто заболевшему самоизолироваться, а не самоустраняться. Беларусь выбрала не эффектные, а эффективные меры.

Ирина Глинская, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Здесь есть акценты: люди, которые возвращаются из эпиднеблагополучных стран, им важно после приезда соблюдать порядок самоизоляции. С одной стороны, уделить внимание собственному здоровью, с другой стороны – обезопасить людей, которые вокруг, чтобы не передать им вирус в случае, если он все-таки был из-за границы привезен. «Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе

Минздрав рекомендует на четверть сократить общение. Именно радость от карантина и навредила итальянцам. Отмечать внеплановые отпуски и каникулы они пошли в бары и на пляжи. Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения» Маски, перчатки – и ноги в руки. Социальные работники у пожилых белорусов должны быть частыми гостями. Президент не возражает, чтобы и милиция подключилась. «Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Что касается пожилых людей, мы уже взяли на контроль, я разговаривала с председателями райисполкомов. Многие занимаются этими вопросами по доставке продуктов на дом. Евгений Пустовой:

Те, у кого страх коронавируса не поразил головной мозг, обмениваются вот такими мемами. Любителям гречки посвящают карикатуры, а тем, кто больше паникует, чем работает, предлагают вот такой выход: за несколько тысяч организовать квест – за вами придут люди в белых халатах. Нешуточная кампания развернулась против скупщиков туалетной бумаги. А она, оказывается, действительно сейчас самая ценная. Рынок ценных бумаг обваливается.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления:

Закончился самый большой за историю наблюдений, скажем так, рост, который показывали экономики. Не будем забывать о том, что кризис, скорее бы всего, все ровно случился, но чуть позже. Где-то, наверное, осенью 2020 года – в начале 2021. Коронавирус его просто ускорил.

Китайские корпорации уже сейчас скупают подешевевшие американские активы. Некоторые страны из пандемии пытаются получить политические дивиденды. В общем, в геополитике COVID-19 стал инструментом № 1. Он разъединил олимпийские кольца – старты четырехлетия, пошла сегодня информация в СМИ, в Токио отменили. А ведь в целом рекомендуемая дистанция в метр-полтора может сблизить людей. Юлия Абухович:

Смотрите, какие сегодня колоссальные проявления добра, когда пишут объявления о том, что, уважаемые пожилые соседи, если надо, схожу в магазин, принесу продукты. Общество не будет уже прежним. Мы это прекрасно понимаем. Если правильно себя поведем – не дадим посеять панику, поддержим тех, кто сегодня в наибольшей степени нуждается, мы выйдем из этой ситуации победителями.

Евгений Пустовой:

А вот так выглядит в итоге шоковый шопинг – хлеб в мусорке. Этот вирус действительно поражает нравственность. Не хлебом единым – точно знают в церкви. Камо грядеши. Великопостные вопросы христианства совпали и с моральной повесткой человечества.

Евгений Громыко, заместитель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви:

Любая хвароба мае два бакі: цялесны і духоўны. Безумоўна, гэта іспыт для ўсіх нас. Нам неяк трэба пераасэнсаваць і сябе, і свае стаўленне адзін да аднаго. Евгений Пустовой:

Как говорится, на Бога надейся, но сам не оплошай. Сейчас в храмах действуют специальные циркуляры по гигиеническим мерам. Но главное – не испачкаться вирусом равнодушия или, того хуже, возможностью наживы. Например, в западной Европе расходников для аппаратов ИВЛ не хватает, их стали печатать на 3D-принтерах. Хотя монополисты – запретили. Это же деньги. Большие деньги на крови. В Беларуси такой бизнес под запретом, как и нечестный бизнес на продуктах. Например, искусственного дефицита той же гречки не предвидится.

– Гречку не скупаете?

– Нет, не скупаем. Алексей Богданов – главный менеджер Минсельхозпрода. Вирус не поразил наш продовольственный товарооборот, пришлось лишь сократить загранки, а вместе с тем и расходы на них.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси:

Запас прочности по молочной продукции больше чем в два раза. Это касается всех продукций: и растениеводства, хлебобулочных изделий, макаронных. Все в Беларуси абсолютно есть. Кому придется потрудиться, так это промышленности. Масок и защитных костюмов хватает. А где свои респираторы? После этого совещания во Дворце Независимости точно будут. «Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси Евгений Пустовой:

На каждом совещании главе государства докладывают об эпикризе коронавируса в Беларуси. Судьбами многих заболевших интересуется лично. У нас их немного, можно удержать в памяти. Пока. А чтобы это пока оставалось на таком же эпидемиологически благополучном уровне, зависит от каждого из нас. Руки мыть, и не умывать их от соблюдения гигиенического этикета.

Резидент ПВТ – компания Олега Кондратенко внесла нешуточный вклад в профилактику вируса. Один из их продуктов – бесконтактная система оплаты электронными деньгами. А в границах офиса:

Олег Кондратенко, директор компании-резидента ПВТ, член Совета по развитию цифровой экономики Беларуси:

Месяц назад раздали несколько тысяч пачек иммуномодуляторов. В этом месяце поставили дезинфекцию: на приточную вентиляцию два устройства, на каждый этаж по два устройства, над каждым входом по устройству дезинфекции. Теперь можно сказать, что воздух у нас в компании чище, чем в 99 % домов. Все болезнетворные организмы просто уничтожаются.

Евгений Пустовой:

Кстати, хроника коронавируса разворачивалась на глазах успешного IT-управленца. Без мониторинга интернета все видно из окна. Это фасад минской инфекционной больницы. Ни пандемии, ни паники.