Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения»

Исходя из поручений Президента, МИД сориентировал все заграничные учреждения – максимальное содействие белорусским туристам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Увы, проскакивает информация, что случаи, когда людей не берут на борт самолета, еще имеют место быть. Да, единичные случаи, но и их надо свести к нулю. Внутри страны школы и вузы не закрывать. Но пары – сдвинуть. Увеличить количество транспорта и усилить заботу о пожилых людях – вот он белорусский рецепт от пандемии.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Первое и, наверное, главное – нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения. Она выросла из советской системы, и на сегодня мы можем говорить о том, что это величайшая заслуга нашей школы, что в непростых условиях таких, как сегодня, система функционирует и ситуация находится под контролем. Второе – после подробнейшего обсуждения эпидемиологической ситуации в целом, которая сегодня сложилась в нашей стране, и внимательно выслушав каждого из участников совещания, глава государства в финале встречи задал один главный вопрос: «Что необходимо еще?». Конечно, он касался и нынешней ситуации, но глобальнее – что нужно еще для того, чтобы еще больше укрепить и усилить систему здравоохранения нашей страны, ведь ключевая задача состоит в том, чтобы, конечно, без излишеств, но система функционировала стабильно и максимально эффективно всегда.