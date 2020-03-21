«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз, Наталья Ивановна, может быть даже вам – вы ближе к этому: надо обратить внимание на стариков. Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков. Ну, вышел на скамеечке, посидел. До 75 лет это еще терпимо. После 75 лет желательно, чтобы уже дети покушать принесли, лекарства и так далее. А в 80 лет на улицу вообще нечего выходить.