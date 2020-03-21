Прямой эфир

«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей

21 марта 2020 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, отметил, что пожилые люди нуждаются в особой заботе и поддержке.

«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Еще раз, Наталья Ивановна, может быть даже вам – вы ближе к этому: надо обратить внимание на стариков. Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков. Ну, вышел на скамеечке, посидел. До 75 лет это еще терпимо. После 75 лет желательно, чтобы уже дети покушать принесли, лекарства и так далее. А в 80 лет на улицу вообще нечего выходить.

«Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей -4

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»
21 марта 2020 12:14

Александр Лукашенко: «Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома»

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса
21 марта 2020 11:57

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
21 марта 2020 11:43

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа