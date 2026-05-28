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Новости по тегу #Алексей Богданов

Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему
28 мая 2026 17:03

Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему

Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане
28 мая 2026 13:34

Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане

Беларусь представлена на выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане
13 ноября 2025 06:18

Беларусь представлена на выставке «Пищевая промышленность» в Казахстане

Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов
05 ноября 2025 17:06

Беларусь и Казахстан рассчитывают нарастить товарооборот до 2 млрд долларов

Богданов: казахстанские поставки в Беларусь выросли на 26% за 8 месяцев
26 октября 2025 16:59

Богданов: казахстанские поставки в Беларусь выросли на 26% за 8 месяцев

Контракты на $90 млн! В Астане прошёл первый Белорусско-казахстанский аграрный форум
23 октября 2025 17:53

Контракты на $90 млн! В Астане прошёл первый Белорусско-казахстанский аграрный форум

Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки
19 октября 2025 17:41

Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки

В Минске состоялся благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам
18 января 2025 19:10

В Минске состоялся благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Богданов о сотрудничестве с Казахстаном: мы создадим формат работы наподобие Форума регионов
14 января 2025 17:55

Богданов о сотрудничестве с Казахстаном: мы создадим формат работы наподобие Форума регионов

Богданов: Арабские Эмираты ввели жёсткое ценовое регулирование по белорусской модели
05 января 2025 16:52

Богданов: Арабские Эмираты ввели жёсткое ценовое регулирование по белорусской модели

В Беларуси появится автоматизированная система анализа цен – МАРТ
05 января 2025 16:51

В Беларуси появится автоматизированная система анализа цен – МАРТ

В 2024-м оливье подешевел на 3% – Богданов озвучил индекс главного новогоднего салата
05 января 2025 16:51

В 2024-м оливье подешевел на 3% – Богданов озвучил индекс главного новогоднего салата