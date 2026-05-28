Новости по тегу #Алексей Богданов

«Для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства».
Глава нашего государства представит ключевые приоритеты Минска в сфере высоких технологий. Речь пойдет о совместных IT-проектах в ЕАЭС и цифровизации производства.
Белорусские товары в рамках выставки представляются не впервые. Предприятия мясоперерабатывающей и молочной отрасли с каждым годом расширяют продуктовый ассортимент.
Такая задача стоит на ближайшую пятилетку. Об этом договорились премьер-министры двух стран на встрече в Астане.
На неделе в Астане прошел первый белорусско-казахстанский аграрный форум, который принес контрактов на 90 миллионов долларов.
В нем приняли участие производители сельхозтехники и продуктов питания, а еще экспортеры, технологи, ученые – в общем, все те, кто задействован на разных этапах аграрной цепочки: от разработки технологий до продажи товаров.
«Конкуренты наступают на пятки, добавляют мелочи в свои машины, в сельхозпредприятия, комбайны, кто-то открывает сборочные производства, инвестируют, идут вперед. И здесь важно не отставать».
Сильнейшего определяли в четырех дисциплинах: каратэ, рукопашный бой, тхэквондо и кикбоксинг.
«Ведь мы видим положительный эффект от нашего взаимодействия регионального с братской Россией».
«В каждой стране, какая бы там она ни была западная или капиталистическая, везде присутствуют в той или иной степени элементы государственного регулирования. Нет чистой рыночной модели».
Текущий механизм ценового регулирования могут обновить уже в 2025-м.
Цена набора для оливье в конце 2024-го составила 13 рублей 44 копейки.
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