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Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»

22 марта 2020 18:14
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Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Когда мы с Руммо общались, он говорит: «Вот я бегал-бегал вокруг Президента». Он сам даже вспоминал. И говорят: «Слушайте, история такая не совсем перспективная. Всё-таки, это уже люди обречённые. И государство тратить большие деньги не может на эту сферу трансплантации». Чуть ли не трупы он собирается реанимировать. «И мы тут не можем найти деньги, чтобы текущие вопросы здравоохранения закрыть, а Вы такой центр собрались строить». В Вашем случае, была ли роль Президента, когда вот он мог поддержать.

«Конец 70-ых – там ноль был выживаемости!» Алейникова рассказала об успехах детской онкогематологии

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Я могу сказать, что мы начали строить и, в принципе, весь этот проект начался ещё до того, как наш Президент стал нашим Президентом. Это началось всё – в 1991 году мы начали этот совместный проект, в 1994 году мы заложили первый камень – как раз осенью уже Президент стал Президентом, а в 1997 году нас открывал Президент. Это первый Республиканский научно-практический центр в нашей стране, мы – первые, который открыл Президент.

Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»-1

И, конечно, я Вам могу сказать, что мы всегда были на слуху. И я точно знаю, потому что мне Александр Григорьевич сам сказал, что он всё время за нами наблюдает. Поэтому мы всегда были под патронажем, я бы сказала, Президента. Но, может быть, сейчас, в настоящее время, не под таким уже явным, но в первые годы – это точно.

# Медицина # общество # Ольга Алейникова # Вадим Щеглов

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