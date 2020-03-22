Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»

Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Когда мы с Руммо общались, он говорит: «Вот я бегал-бегал вокруг Президента». Он сам даже вспоминал. И говорят: «Слушайте, история такая не совсем перспективная. Всё-таки, это уже люди обречённые. И государство тратить большие деньги не может на эту сферу трансплантации». Чуть ли не трупы он собирается реанимировать. «И мы тут не можем найти деньги, чтобы текущие вопросы здравоохранения закрыть, а Вы такой центр собрались строить». В Вашем случае, была ли роль Президента, когда вот он мог поддержать.

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