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«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе

22 марта 2020 19:02
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Новости Беларуси. Коронавирус заставил надеть маски и сорвал их с общества. За несколько месяцев до поражения  уханьским вирусом в Минске белорусский модельер Татьяна Ефремова поразила ценителей высокой моды своей коллекцией весна-лето 2020, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе-1

На подиум модели вышли в масках. Угадала. В нынешнем сезоне маски вошли в моду, а сама Татьяна – в историю. У нее первой из белорусов обнаружили COVID-19.   

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе-4

Татьяна Ефремова, белорусский модельер: 
Сначала вроде как был отрицательный результат, сомнения, потом, когда все началось, конечно, внутри было очень неспокойно. Переживания за жизнь всей семьи.    

В Беларуси подход к проблеме иной. Ситуация – под контролем. Фиксируется каждый случай. Но, правда, не называется. Да, это заставляет часть общества паниковать. Но послушайте. Есть же врачебная тайна. Есть законы этики, и не все, увы, ведут себя адекватно. Дизайнера Татьяну Ефремову, что называется, расшифровали. В итоге пришлось столкнуться и с травлей.  

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе-7

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы видим, что это осложняет нашу работу. Многие люди, боясь огласки, начинают уже скрывать и первые симптомы заболевания, и скрывают, с кем контактировали, чтобы не создать проблемы для своего круга. Мы это видим и постоянно просим: только совместная консолидация общества, органов госуправления позволит пройти все эти ситуации и с коронавирусом, и с другими вирусными инфекциями максимально безболезненно и с наименьшими потерями для населения.   

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе-10

Татьяна Ефремова:
Хочу всем пожелать относиться друг к другу терпимее и заботиться о себе и о своих семьях.     

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе-13

Татьяна настраивает себя на выписку. Белорусы никогда лежебоками не были. Скоро главный христианский праздник. Кто же стол накроет для большой семьи. Да и обещание данное Президенту надо выполнить.  

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе-16

Посещая Витебский меховой комбинат, Александр Лукашенко заметил, неплохо бы дизайнеру и матери четырех сыновей еще и дочку родить. К этому времени карантин и корону с вируса точно снимут.    

# Коронавирус # общество # Татьяна Ефремова # Владимир Караник # Фотофакт

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