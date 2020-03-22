«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе

Новости Беларуси. Коронавирус заставил надеть маски и сорвал их с общества. За несколько месяцев до поражения уханьским вирусом в Минске белорусский модельер Татьяна Ефремова поразила ценителей высокой моды своей коллекцией весна-лето 2020, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На подиум модели вышли в масках. Угадала. В нынешнем сезоне маски вошли в моду, а сама Татьяна – в историю. У нее первой из белорусов обнаружили COVID-19.

Татьяна Ефремова, белорусский модельер:

Сначала вроде как был отрицательный результат, сомнения, потом, когда все началось, конечно, внутри было очень неспокойно. Переживания за жизнь всей семьи.

В Беларуси подход к проблеме иной. Ситуация – под контролем. Фиксируется каждый случай. Но, правда, не называется. Да, это заставляет часть общества паниковать. Но послушайте. Есть же врачебная тайна. Есть законы этики, и не все, увы, ведут себя адекватно. Дизайнера Татьяну Ефремову, что называется, расшифровали. В итоге пришлось столкнуться и с травлей.