«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе
Новости Беларуси. Коронавирус заставил надеть маски и сорвал их с общества. За несколько месяцев до поражения уханьским вирусом в Минске белорусский модельер Татьяна Ефремова поразила ценителей высокой моды своей коллекцией весна-лето 2020, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На подиум модели вышли в масках. Угадала. В нынешнем сезоне маски вошли в моду, а сама Татьяна – в историю. У нее первой из белорусов обнаружили COVID-19.
Татьяна Ефремова, белорусский модельер:
Сначала вроде как был отрицательный результат, сомнения, потом, когда все началось, конечно, внутри было очень неспокойно. Переживания за жизнь всей семьи.
В Беларуси подход к проблеме иной. Ситуация – под контролем. Фиксируется каждый случай. Но, правда, не называется. Да, это заставляет часть общества паниковать. Но послушайте. Есть же врачебная тайна. Есть законы этики, и не все, увы, ведут себя адекватно. Дизайнера Татьяну Ефремову, что называется, расшифровали. В итоге пришлось столкнуться и с травлей.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы видим, что это осложняет нашу работу. Многие люди, боясь огласки, начинают уже скрывать и первые симптомы заболевания, и скрывают, с кем контактировали, чтобы не создать проблемы для своего круга. Мы это видим и постоянно просим: только совместная консолидация общества, органов госуправления позволит пройти все эти ситуации и с коронавирусом, и с другими вирусными инфекциями максимально безболезненно и с наименьшими потерями для населения.
Татьяна Ефремова:
Хочу всем пожелать относиться друг к другу терпимее и заботиться о себе и о своих семьях.
Татьяна настраивает себя на выписку. Белорусы никогда лежебоками не были. Скоро главный христианский праздник. Кто же стол накроет для большой семьи. Да и обещание данное Президенту надо выполнить.
Посещая Витебский меховой комбинат, Александр Лукашенко заметил, неплохо бы дизайнеру и матери четырех сыновей еще и дочку родить. К этому времени карантин и корону с вируса точно снимут.