Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, больше всего работы требует экономический аспект. Принимая Радия Хабирова во Дворце Независимости, Александр Лукашенко отметил, что нам под силу в течение нескольких лет достичь товарооборота в миллиард долларов. И это несмотря даже на серьезный спад за последние пару лет. Каким образом? Знает Алена Сырова.

Доброе утро, добро пожаловать во Дворец Независимости. Заснеженный Дворец Независимости торжественно встречает главу Башкортостана. Радий Хабиров впервые в официальной резиденции главы белорусского государства. Но не впервые в нашей стране. Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами. Читайте здесь. О трудолюбии наших народов и схожести в главном в начале встречи сказал и Александр Лукашенко. Беларусь и Башкортостан связывают давние отношения, перезапуск торгово-экономических случился в 1999-м, но основа была заложена куда раньше. Быть может, потому ни расстояния, ни пандемия не разрушили их?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Древняя, очень известная земля, очень добрые люди, опять же, похожие на белорусов или белорусы, похожие на трудолюбивых людей ваших. Поэтому этот визит столь представительной делегации в непростое время для нас является знаменательным. Наш Президент посетует: не так часто, как хотелось бы, бывал в Уфе. В ответ прозвучало приглашение, повод есть – в 2024-м столица Башкирии празднует 450-летие. И дело не только в симпатии к этому городу, но и в прагматизме, если хотите. Подобные визиты выводят отношения, прежде всего экономические, на новый уровень. И хотя в 2015-м Александр Лукашенко в столицу Башкирии прилетел для участия в саммитах ШОС и БРИКС, уже спустя три года констатировали рекордный товарооборот в 734 миллиона долларов. После коронакризиса и локдаунов от былого остались лишь 280 за прошедшие месяцы 2021 года. Лукашенко – делегации из Башкортостана: «Нам надо восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов». Подробности здесь.

Беларусь входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Башкортостана. В Башкирии активнее стали покупать нашу продукцию из древесины, бытовую технику, стройматериалы. Нам есть что предложить кроме – подробности здесь. Очевидно, такой открытостью гости настроены воспользоваться. За время трехдневного визита посетят ряд предприятий, прежде всего машиностроительных. В Башкирии знают и любят нашу сельхозтехнику, коммунальную. Некоторые образцы можно увидеть не только на предприятиях, но и в деле на улицах. Погода у нас схожая, метеорологические вызовы тоже. Но не техникой единой. В составе делегации представители 40 предприятий. Хабиров: было очень приятно смотреть – когда наши министры встречались с вашими, они обнимались. Читайте здесь.