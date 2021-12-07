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Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом

07 декабря 2021 17:53
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Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом-1

Конечно, больше всего работы требует экономический аспект. Принимая Радия Хабирова во Дворце Независимости, Александр Лукашенко отметил, что нам под силу в течение нескольких лет достичь товарооборота в миллиард долларов. И это несмотря даже на серьезный спад за последние пару лет.  

Каким образом? Знает Алена Сырова.  

Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом-4

Доброе утро, добро пожаловать во Дворец Независимости.  

Заснеженный Дворец Независимости торжественно встречает главу Башкортостана. Радий Хабиров впервые в официальной резиденции главы белорусского государства. Но не впервые в нашей стране.  

Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами. Читайте здесь.  

О трудолюбии наших народов и схожести в главном в начале встречи сказал и Александр Лукашенко. Беларусь и Башкортостан связывают давние отношения, перезапуск торгово-экономических случился в 1999-м, но основа была заложена куда раньше. Быть может, потому ни расстояния, ни пандемия не разрушили их?  

Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Древняя, очень известная земля, очень добрые люди, опять же, похожие на белорусов или белорусы, похожие на трудолюбивых людей ваших. Поэтому этот визит столь представительной делегации в непростое время для нас является знаменательным.  

Наш Президент посетует: не так часто, как хотелось бы, бывал в Уфе. В ответ прозвучало приглашение, повод есть – в 2024-м столица Башкирии празднует 450-летие. И дело не только в симпатии к этому городу, но и в прагматизме, если хотите. Подобные визиты выводят отношения, прежде всего экономические, на новый уровень. И хотя в 2015-м Александр Лукашенко в столицу Башкирии прилетел для участия в саммитах ШОС и БРИКС, уже спустя три года констатировали рекордный товарооборот в 734 миллиона долларов. После коронакризиса и локдаунов от былого остались лишь 280 за прошедшие месяцы 2021 года.  

Лукашенко – делегации из Башкортостана: «Нам надо восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов». Подробности здесь.

Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом-10

Беларусь входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Башкортостана. В Башкирии активнее стали покупать нашу продукцию из древесины, бытовую технику, стройматериалы. Нам есть что предложить кроме – подробности здесь.  

Очевидно, такой открытостью гости настроены воспользоваться. За время трехдневного визита посетят ряд предприятий, прежде всего машиностроительных. В Башкирии знают и любят нашу сельхозтехнику, коммунальную. Некоторые образцы можно увидеть не только на предприятиях, но и в деле на улицах. Погода у нас схожая, метеорологические вызовы тоже. Но не техникой единой. В составе делегации представители 40 предприятий.

Хабиров: было очень приятно смотреть – когда наши министры встречались с вашими, они обнимались. Читайте здесь.  

Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом-13

Особенно символичным выглядит подарок, переданный нашему Президенту (подробности здесь). Непростая птица обретет дом во Дворце Независимости. Сделанная десятилетия назад белорусским руководством ставка на развитие сотрудничества с российскими регионами сегодня позволяет нам уверенно перешагивать через санкционные препоны тех, кто ожидаемо оказался «и не друг, и не враг». Об этом продолжили разговор уже на встрече с премьер-министром Беларуси.  

Можно не сомневаться, общий язык (тем более, что он у нас действительно общий) участники башкирской делегации с белорусами найдут. Насыщенный переговорами день продолжится завтра, 8 декабря. Но отрадно, что в круговороте экономических интересов наши гости не забыли о главном. Посещение «Хатыни», «Кургана Славы» и площади Победы. Память о прошлом нас объединяет и, думается, не позволяет допустить ошибок, укрепляя знание: вместе мы можем не то что больше – все преодолеть.  

Как прошёл первый день визита главы Башкирии в Беларусь? Подводим итоги встречи с Президентом-16

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# Беларусь-Россия # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Радий Хабиров # Фотофакт

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