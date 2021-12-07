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«Нужны гусеничные тракторы». Какую ещё белорусскую продукцию хотят производить в Башкирии?

07 декабря 2021 16:31
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Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лейтмотив не только сегодняшних переговоров президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края.  

«Нужны гусеничные тракторы». Какую ещё белорусскую продукцию хотят производить в Башкирии?-1

Больше всего работы требует экономический аспект. Принимая Радия Хабирова во Дворце Независимости, Александр Лукашенко отметил, что нам под силу в течение нескольких лет достичь товарооборота в миллиард долларов.  

«Нужны гусеничные тракторы». Какую ещё белорусскую продукцию хотят производить в Башкирии?-4

Уровень личных отношений значительно упрощает работу. Тем более ее нам не нужно выстраивать с нуля. Но на нынешнем этапе упор на кооперацию. Да, в Башкортостане работают сборочные производства и МТЗ, и МАЗа, и «Гомсельмаша», но есть ведь и другие направления.  

«Нужны гусеничные тракторы». Какую ещё белорусскую продукцию хотят производить в Башкирии?-7

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:  
У нас 7 миллионов гектаров пашенных земель. Это огромные объемы, и нам нужны гусеничные тракторы. И нам нужно их не десятки, а сотни. Поэтому мы сегодня с нашими коллегами из Министерства промышленности Беларуси будем прорабатывать вопрос о возможной сборке гусеничных тракторов на базе нашей республики. Очень высокие компетенции у конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» в Беларуси. Как раз БАС-200 сейчас будет производиться у нас в республике, на Кумертауском вертолетном заводе. Это тоже хорошая точка, потому что мы у себя в республике создали кластер беспилотной авиации, только начальная стадия его развития, но полагаю, что, с учетом компетенции Беларуси, у нас может получиться.  

Лукашенко – делегации из Башкортостана: «Нам надо восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов» – подробности здесь.  

# Международное сотрудничество # Экономика # Радий Хабиров # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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