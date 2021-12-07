Головченко: мы чувствуем за своими плечами или спинами помощь нашего союзника, Российской Федерации

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лейтмотив не только сегодняшних переговоров президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края.

Сделанная десятилетия назад белорусским руководством ставка на развитие сотрудничества с российскими регионами сегодня позволяет нам уверенно перешагивать через санкционные препоны тех, кто ожидаемо оказался и не друг, и не враг. Об этом продолжили разговор уже на встрече с премьер-министром Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы уверены, что наши оппоненты не добьются тех целей, которые они преследуют в первую очередь, потому что это происходит вопреки интересам белорусского народа. А во-вторых, мы, конечно же, чувствуем за своими плечами или спинами помощь нашего союзника, Российской Федерации. И нет никаких сомнений, что вместе мы в состоянии выдержать любое давление. Хочу подчеркнуть, что Республика Башкортостан – это один из наших основных торговых партнеров в Российской Федерации. Ваш регион по численности населения – это половина нашей страны. Башкортостан обладает развитым промышленным, научно-техническим, аграрным потенциалом, поэтому я уверен, что ваш визит будет крайне результативным и позволит продвинуть наши отношения.