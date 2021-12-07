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Хабиров: «Вы пережили очень тяжёлое время, и мы в душе за вас болели. Мы готовы были поддерживать»

07 декабря 2021 16:35
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Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лейтмотив не только сегодняшних переговоров президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края.  

Пандемия и санкции, по словам Хабирова, не пугают и уж точно не станут препятствием. Напротив, это время возможностей, конечно, для тех, кто менее боязливый и более расторопный.  

Хабиров: «Вы пережили очень тяжёлое время, и мы в душе за вас болели. Мы готовы были поддерживать»-1

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:  
Мы с большой болью, но в то же время с надеждой, смотрели, что народ Беларуси выстоит. Потому что вы пережили очень тяжелое время, и мы в душе за вас болели. Мы готовы были поддерживать. Мы не прекращали все это время никаких отношений. Мы и прошлый, и этот год сотрудничали, взаимодействовали. Наши делегации приезжали, ваши делегации к нам приезжали. Если мы сейчас упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас.  

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# Беларусь-Россия # общество # Радий Хабиров # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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