Хабиров: «Вы пережили очень тяжёлое время, и мы в душе за вас болели. Мы готовы были поддерживать»

Пандемия и санкции, по словам Хабирова, не пугают и уж точно не станут препятствием. Напротив, это время возможностей, конечно, для тех, кто менее боязливый и более расторопный.

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лейтмотив не только сегодняшних переговоров президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:

Мы с большой болью, но в то же время с надеждой, смотрели, что народ Беларуси выстоит. Потому что вы пережили очень тяжелое время, и мы в душе за вас болели. Мы готовы были поддерживать. Мы не прекращали все это время никаких отношений. Мы и прошлый, и этот год сотрудничали, взаимодействовали. Наши делегации приезжали, ваши делегации к нам приезжали. Если мы сейчас упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас.