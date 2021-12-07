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Интересные дуэты, необычные номера и яркие костюмы. Какой подарок СТВ готовит зрителям к Новому году?

07 декабря 2021 17:52
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Новости Беларуси. Обратный отсчет. До Нового года 24 дня. Наш телеканал уже готовит подарок телезрителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вовсю идут съемки праздничного выпуска. Только самые яркие артисты и любимые мелодии: Ирина Дорофеева, Елена Гришанова, ансамбль «Верасы» и не только. В гости приедут и звезды из других стран.  

Интересные дуэты, необычные номера и яркие костюмы. Какой подарок СТВ готовит зрителям к Новому году?-1

Ведущие телеканала предстанут в образе своеобразных почтальонов, которые в студии праздничного эфира вручат новогодние открытки. Они-то и послужат поводом для воспоминаний из прошлого и создадут праздничную атмосферу.  

Интересные дуэты, необычные номера и яркие костюмы. Какой подарок СТВ готовит зрителям к Новому году?-4

Иван Клещенко, главный режиссер Молодежного театра эстрады:  
Программа будет наполнена интересными дуэтами, необычными номерами, очень яркими и красочными костюмами. Я уверен, что абсолютно каждому зрителю это понравится.  

Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь.  

# Новый год # общество # Ирина Дорофеева # Елена Гришанова # Иван Клещенко # Фотофакт

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