Интересные дуэты, необычные номера и яркие костюмы. Какой подарок СТВ готовит зрителям к Новому году?
Новости Беларуси. Обратный отсчет. До Нового года 24 дня. Наш телеканал уже готовит подарок телезрителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вовсю идут съемки праздничного выпуска. Только самые яркие артисты и любимые мелодии: Ирина Дорофеева, Елена Гришанова, ансамбль «Верасы» и не только. В гости приедут и звезды из других стран.
Ведущие телеканала предстанут в образе своеобразных почтальонов, которые в студии праздничного эфира вручат новогодние открытки. Они-то и послужат поводом для воспоминаний из прошлого и создадут праздничную атмосферу.
Иван Клещенко, главный режиссер Молодежного театра эстрады:
Программа будет наполнена интересными дуэтами, необычными номерами, очень яркими и красочными костюмами. Я уверен, что абсолютно каждому зрителю это понравится.
Не забудьте включить СТВ в новогоднюю ночь.