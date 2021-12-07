Интересные дуэты, необычные номера и яркие костюмы. Какой подарок СТВ готовит зрителям к Новому году?

Новости Беларуси. Обратный отсчет. До Нового года 24 дня. Наш телеканал уже готовит подарок телезрителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вовсю идут съемки праздничного выпуска. Только самые яркие артисты и любимые мелодии: Ирина Дорофеева, Елена Гришанова, ансамбль «Верасы» и не только. В гости приедут и звезды из других стран.