Лукашенко – делегации из Башкортостана: «Нам надо восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов»

Новости Беларуси. Беларуси и Башкортостану под силу в течение нескольких лет достичь товарооборота в миллиард долларов. Об этом заявил Президент Беларуси во время встречи с главой этой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радий Хабиров в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране. 6 декабря он прилетел в Минск. За последнее время это не первые гости из Российской Федерации. Очевидно, есть большое желание потихоньку выходить из формата коронакризиса и преодолевать последствия локдаунов. Потому, как отметил глава республики, и приехали в Минск большой делегацией – не только чиновники, но и представители более 4 десятков предприятий. А наша страна – в топ-5 важнейших партнеров Башкортостана. Логично в первую очередь искать помощи у союзников, которыми являются Беларусь и Россия. Об этом в очередной раз напомнил Александр Лукашенко и обратил внимание, что политических разногласий у нас нет, а вот в экономике есть определенные трудности. Если в 2019 году товарооборот был 700 миллионов долларов, то по итогам 9 месяцев нынешнего можно говорить лишь о 280.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот визит столь представительной делегации в непростое время для нас является таким знаменательным. Я не думаю, что в снижении товарооборота причины только кроются в некой пандемии и ограничениях, связанных с этим. Хотя не без этого. Наши отношения проверены десятилетиями. И мы не должны позволить различного рода западным санкциям или ковиду разрушить наши отношения.

Я говорю о торговле, экономике и не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику. Она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения, но, Радий Фаритович, ваш лозунг «Мы можем лучше» можно уверенно дополнить словами: вместе мы можем лучше и больше. Если вы не против, у нас с вами будет более широкий лозунг. На основании того, что вы всегда говорите. Ориентир вполне очевиден, нам надо восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов. Такие цифры мы уже в 2019 году достигали. И я уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиард долларов товарооборота. Мы к этому готовы.