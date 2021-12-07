Прямой эфир

Хабиров: было очень приятно смотреть, когда наши министры встречались с вашими, они обнимались

07 декабря 2021 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хабиров: было очень приятно смотреть, когда наши министры встречались с вашими, они обнимались-1

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:  
Мы приехали работать. Знаете, было очень приятно смотреть, когда наши министры промышленности, сельского хозяйства встречались с вашими, они обнимались – друг друга очень хорошо знают. И эта работа ведется. Очень приятно было смотреть, что руководители наших крупных предприятий знают руководителей ваших предприятий. Потому что, действительно, сотрудничество между экономикой Беларуси и Башкортостана очень давнее.  

Читайте также:  

«Секретов для вас никогда не было и не будет». В чем Беларусь готова помочь Башкортостану?  

Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами  

Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко и Радия Хабирова  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Радий Хабиров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: мы чувствуем за своими плечами или спинами помощь нашего союзника, Российской Федерации
07 декабря 2021 17:03

Головченко: мы чувствуем за своими плечами или спинами помощь нашего союзника, Российской Федерации

«Секретов для вас никогда не было и не будет». В чём Беларусь готова помочь Башкортостану?
07 декабря 2021 16:55

«Секретов для вас никогда не было и не будет». В чём Беларусь готова помочь Башкортостану?

Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами
07 декабря 2021 16:47

Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами