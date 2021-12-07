Хабиров: было очень приятно смотреть, когда наши министры встречались с вашими, они обнимались

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:

Мы приехали работать. Знаете, было очень приятно смотреть, когда наши министры промышленности, сельского хозяйства встречались с вашими, они обнимались – друг друга очень хорошо знают. И эта работа ведется. Очень приятно было смотреть, что руководители наших крупных предприятий знают руководителей ваших предприятий. Потому что, действительно, сотрудничество между экономикой Беларуси и Башкортостана очень давнее.

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