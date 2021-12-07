«Секретов для вас никогда не было и не будет». В чём Беларусь готова помочь Башкортостану?

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Башкортостана. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы торговля была сбалансированной. Пока же импортируем больше, чем продаем. Ситуация меняется. В Башкирии активнее стали покупать нашу продукцию из древесины, бытовую технику, стройматериалы. Нам есть что предложить кроме.