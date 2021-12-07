«Секретов для вас никогда не было и не будет». В чём Беларусь готова помочь Башкортостану?

Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь входит в топ-5 крупнейших торговых партнеров Башкортостана. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы торговля была сбалансированной. Пока же импортируем больше, чем продаем. Ситуация меняется. В Башкирии активнее стали покупать нашу продукцию из древесины, бытовую технику, стройматериалы. Нам есть что предложить кроме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда готовы поделиться с вами накопленным опытом, технологиями. Во всех отраслях. Секретов для вас никогда не было и не будет. Если нужно, в сельском хозяйстве. Потому что у вас республика такая, что есть где развернуться аграрному комплексу. Поэтому мы готовы здесь подставить свое плечо. В производстве ветеринарных препаратов, строительстве. Наши наработки давно доказали эффективность и являются основой роста аграрного сектора Беларуси. Продукты из Беларуси знают в республике, белорусские специалисты готовы участвовать в проектировании, возведении у вас школ, детских садов, многопрофильных культурно-спортивных сооружений. Вообще, заниматься строительством в любой отрасли, если это вам нужно. Думаю, что в процессе посещения вами в Беларуси, если у вас будет интерес, любых предприятий возникнут новые направления сотрудничества. И это естественно, поэтому я готов обсуждать любые вопросы, удовлетворить любые, насколько возможно со стороны Беларуси, интересы Башкортостана.
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