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Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами

07 декабря 2021 16:47
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Новости Беларуси. Ни пандемия, ни санкции не станут препятствием для развития отношений Беларуси и Башкортостана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лейтмотив не только переговоров Президента и премьер-министра Беларуси с главой Башкирии 7 декабря, но и в целом трехдневного визита делегации из дружественного и близкого нам края.  

Радий Хабиров: немножко раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, любви к земле, думаю, что мы одинаковые с вами-1

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:  
Я сюда приезжал с семьей, мы гуляли здесь. Это было буквально лет пять, наверное, назад. Мы получили тогда настоящее удовольствие, потому что это уникальный, красивый город Минск. Уникальные люди, очень добрые. На самом деле, конечно, немножко такие раскосые у нас глаза, но по трудолюбию, по отношению, любви к земле, по отношению, любви к нашей родине, к нашей большой родине, я думаю, что здесь мы одинаковые с вами все вместе.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Радий Хабиров # Фотофакт

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