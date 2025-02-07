Прямой эфир

Новости по тегу #Радий Хабиров

Беларусь и Башкортостан планируют заняться совместным производством БПЛА
07 февраля 2025 16:39

Беларусь и Башкортостан планируют заняться совместным производством БПЛА

Хабиров: показатель экспорта из российского региона упал, но импорт ежегодно увеличивается
07 февраля 2025 13:37

Хабиров: показатель экспорта из российского региона упал, но импорт ежегодно увеличивается

Лукашенко – Хабирову: Башкортостан для нас является одним из важнейших партнёров
07 февраля 2025 10:38

Лукашенко – Хабирову: Башкортостан для нас является одним из важнейших партнёров

Перспективное сотрудничество во всех сферах! Как развиваются отношения Беларуси с Башкортостаном?
31 августа 2024 17:10

Перспективное сотрудничество во всех сферах! Как развиваются отношения Беларуси с Башкортостаном?

«Один из самых результативных союзных проектов». Чем запомнился XI Форум регионов Беларуси и России?
30 июня 2024 17:20

«Один из самых результативных союзных проектов». Чем запомнился XI Форум регионов Беларуси и России?

Выйти на миллиард – Беларусь и Башкортостан намерены нарастить объём товарооборота
09 февраля 2024 14:35

Выйти на миллиард – Беларусь и Башкортостан намерены нарастить объём товарооборота

Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь
08 февраля 2024 12:12

Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Беларусь

Беларусь и Башкортостан могут выйти на товарооборот в миллиард долларов – Головченко
11 октября 2023 16:41

Беларусь и Башкортостан могут выйти на товарооборот в миллиард долларов – Головченко

Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация
20 января 2023 13:19

Головченко: узловой элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана – промкооперация

Белорусская делегация заложила капсулу строительства завода «АМКОДОР» в Уфе
21 сентября 2022 10:53

Белорусская делегация заложила капсулу строительства завода «АМКОДОР» в Уфе

Головченко встретится с президентом Татарстана Миннихановым
21 сентября 2022 06:52

Головченко встретится с президентом Татарстана Миннихановым

Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?
20 сентября 2022 18:40

Роман Головченко с визитом в Башкортостане – какие сферы сотрудничества обсуждаются?