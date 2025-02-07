Новости по тегу #Радий Хабиров

«Думаю, что не надо нам останавливаться на беспилотниках для АПК. Они, видите, сегодня востребованы во всем мире, исходя из опыта специальной военной операции», – рассказал Александр Лукашенко.
Развивать сотрудничество планируют и через создание совместного инвестиционного кластера. Это новое экономическое явление, для реализации которого необходимы определенные изменения в законодательстве России.
На территории региона уже реализуется ряд совместных инициатив, например, по производству тракторов и городского транспорта с последующей продажей в другие точки России. Спрос есть, Президент привел статистику.
Уже несколько лет Минский автомобильный и Уфимский трамвайно-троллейбусный заводы реализуют проект по сборке в Башкортостане троллейбусов из белорусских машинокомплектов.
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