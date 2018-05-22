Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

Новости Беларуси. В Минске начался сезон отключения горячей воды. Это необходимая мера или чья-то прихоть, обсудим в программе «Большой город». Энергетики начали готовить в эти дни теплосети столицы к следующему отопительному сезону. Пока в некоторых домах из крана горячей воды идет холодная, систему обжигают. При чем, под высоким давлением. Два предприятия: «Минкэнерго» и «Минсккоммунтеплосети» курируют этот вопрос.
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