Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

Новости Беларуси. В Минске начался сезон отключения горячей воды. Это необходимая мера или чья-то прихоть, обсудим в программе «Большой город». Энергетики начали готовить в эти дни теплосети столицы к следующему отопительному сезону. Пока в некоторых домах из крана горячей воды идет холодная, систему обжигают. При чем, под высоким давлением. Два предприятия: «Минкэнерго» и «Минсккоммунтеплосети» курируют этот вопрос.

6 способов пережить отключение горячей воды

Труба в трубе, которая прослужит 50 лет: как модернизируют теплосети в Минске?

Как составляют график отключения горячей воды в Минске?

На время проведения Евроигр горячую воду в Минске отключать не будут?

Почему 2004 год был наихудшим для теплосетей Минска?

Почему в центре Минска трубопроводы быстрее изнашиваются? Спойлер: не потому, что старые

«Работать будем в достаточно сложных условиях»: на Партизанском проспекте в Минске проведут масштабный ремонт трубопровода

Зачем отключают горячую воду в новостройках?

Минские коммунальщики следят за состоянием трубопроводов онлайн

«Две недели можно и потерпеть»: как сами коммунальщики переживают отключение горячей воды