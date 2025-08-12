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Лукашенко назвал станкостроение одним из важных направлений для Беларуси и России

12 августа 2025 06:08
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Беларусь и Челябинская область планируют развивать сотрудничество в промышленной роботизации. Вопросы двустороннего взаимодействия стали главной темой переговоров Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона – Алексеем Текслером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко назвал станкостроение одним из важных направлений для Беларуси и России-2

В числе ключевых направлений сотрудничества, которые во время переговоров обозначил Александр Лукашенко – промышленная кооперация, станкостроение и сельское хозяйство. Что касается аграрной сферы, регион активно приобретает белорусскую сельхозтехнику, а также планирует строительство молочных ферм по нашим проектам.

Лукашенко назвал станкостроение одним из важных направлений для Беларуси и России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важное для нас направление – для России и для Беларуси – станкостроение. Мы кое-что сделали вместе для развития этой отрасли. Мы, наверное, сможем разработать план наших совместных действий, так называемую дорожную карту на перспективу. Очень важно сотрудничество в области сельского хозяйства. Уровень вашего села достаточно высокий. У нас также есть соответствующие школы, специалисты, компетенции, которые мы можем передавать нашим челябинским друзьям и взаимно получать то, чего нет у нас.

Накануне переговоров во Дворце Независимости делегация Челябинской области провела в Беларуси несколько рабочих дней. В рамках насыщенной программы состоялся визит в Гомельскую область. Регион определен ответственным за взаимодействие с партнерами из Челябинска. Стороны провели около 130 деловых встреч.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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