В странах Прибалтики зафиксированы случаи массового кибербуллинга в отношении русскоязычных детей

По данным СМИ, в социальных сетях создаются сообщества, куда приглашают детей под предлогом интересной информации. Затем их начинают травить, публикуя оскорбительные фотографии, комментарии и угрозы. Некоторые русофобские каналы уже заблокированы, но быстро появляются новые, часто под теми же названиями. Особенно остро проблема стоит в Эстонии. Известно, что полиция в курсе ситуации, однако информации о конкретных действиях по защите детей нет.