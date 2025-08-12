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В странах Прибалтики зафиксированы случаи массового кибербуллинга в отношении русскоязычных детей

12 августа 2025 06:16
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В странах Прибалтики зафиксированы случаи массового кибербуллинга в отношении русскоязычных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Прибалтики зафиксированы случаи массового кибербуллинга в отношении русскоязычных детей-2

По данным СМИ, в социальных сетях создаются сообщества, куда приглашают детей под предлогом интересной информации. Затем их начинают травить, публикуя оскорбительные фотографии, комментарии и угрозы. Некоторые русофобские каналы уже заблокированы, но быстро появляются новые, часто под теми же названиями. Особенно остро проблема стоит в Эстонии. Известно, что полиция в курсе ситуации, однако информации о конкретных действиях по защите детей нет.

# Интернет # Дети

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