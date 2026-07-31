Новости по тегу #Александр Драгун

Сегодня в мире насчитывается более полутора миллиарда автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось в полтора раза.
30 лет назад каждый двенадцатый имел автомобиль. Сегодня каждый третий человек имеет автомобиль.
Доходные поступления Минска составляют более 180 миллионов рублей. Основные средства пойдут на развитие более значимых проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры города.
На протяжение многих лет бюджет Минска сохраняет социальную направленность. Не менее 50 % идет именно на эту сферу.
Наполнение бюджета на 99 % происходит за счет доходов, которые формируются в столице. Формирование бюджета достаточно эффективно и всегда с темпом роста.
В годы войны на эти землях базировались 5 партизанских бригад.
Масштабы бедствия, по предварительной оценке Минлесхоза, 64 гектара. С трудностями столкнулись во всех областях, опасность миновала лишь Витебскую.
Причина – сложившаяся пожароопасная обстановка из-за аномально теплой весны и катастрофической нехватки влаги в почве.
«Если взять статистику, за последние 10 лет в среднем в стране реконструировалось 15 автозаправочных станций».
«11 супербыстрых зарядных комплексов в 2025 году введем в Республике Беларусь. Это около 80 электрозарядных станций супербыстрых, которые позволят до 100 километров заряжать электромобиль за 3 минуты».
На одной площадке около сотни студентов и учащихся Московского района. Для них провели викторину на знание Конституции.
По некоторым оценкам, в Беларуси насчитывается более тысячи медведей и почти 1,7 тысячи рысей. Участились случаи появления хищников в населенных пунктах.
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