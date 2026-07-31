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Новости по тегу #Александр Драгун

От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?
31 июля 2026 19:18

От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?

Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета
23 января 2026 18:01

Сколько автомобилей в Беларуси – рассказал депутат Мингорсовета

Вопросы распределения бюджета города на 2025-й обсудили на XII сессии Мингорсовета
15 августа 2025 17:41

Вопросы распределения бюджета города на 2025-й обсудили на XII сессии Мингорсовета

Какая доля бюджета идёт на социальную сферу – узнали у депутата Мингорсовета
14 июля 2025 11:50

Какая доля бюджета идёт на социальную сферу – узнали у депутата Мингорсовета

Как формируется бюджет Минска – ответил специалист
14 июля 2025 11:48

Как формируется бюджет Минска – ответил специалист

Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси
04 мая 2025 07:32

Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси

За сутки 36 очагов возгораний! В Беларуси бушевали лесные пожары
07 марта 2025 18:43

За сутки 36 очагов возгораний! В Беларуси бушевали лесные пожары

В Беларуси ввели первые запреты на посещение лесов
07 марта 2025 13:47

В Беларуси ввели первые запреты на посещение лесов

Сколько объектов планирует обновить «Белоруснефть» в 2025-м – ответил Александр Драгун
17 января 2025 15:21

Сколько объектов планирует обновить «Белоруснефть» в 2025-м – ответил Александр Драгун

Депутат Мингорсовета рассказал, сколько электромобилей может обслуживать сеть «Маланка»
17 января 2025 15:18

Депутат Мингорсовета рассказал, сколько электромобилей может обслуживать сеть «Маланка»

В Московском районе прошла медиа-акция «Время выбрало нас»
13 декабря 2024 18:17

В Московском районе прошла медиа-акция «Время выбрало нас»

В Беларуси скорректировали правила ведения охоты – что изменилось?
25 ноября 2024 10:49

В Беларуси скорректировали правила ведения охоты – что изменилось?