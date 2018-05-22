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На время проведения Европейских игр горячую воду в Минске отключать не будут?

22 мая 2018 14:15
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Новости Беларуси. В гостях программы «Большой город» главный инженер филиала «Минские тепловые сети» и «Минскэнерго». Александр Драгун рассказал, как регулируется и от чего зависит график отключения горячей воды в весенне-летний сезон.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Мы живем в столице – у нас много мероприятий проходит. Вот, например, Чемпионат мира по хоккею – такое мероприятие мы обязательно должны были учесть.

В следующем году Европейские игры будут проходить – тоже мы должны это учесть.

Все эти вопросы мы учитываем при составлении графиков.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Драгун

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