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«Две недели можно и потерпеть»: как сами коммунальщики переживают отключение горячей воды

22 мая 2018 14:28
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Новости Беларуси. Главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» рассказал в программе «Большой город», как он лично переносит сезонное отключение горячей воды.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Многие приобретают электронагреватели для обеспечения горячей водой и не чувствуют какого-то дискомфорта. Я по старинке.

Меня устраивает, что есть стиральная машина, а вот подогревателя нет.

Честно говоря, я дискомфорта сильного не испытываю. Две недели можно и потерпеть.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Драгун

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