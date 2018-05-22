«Две недели можно и потерпеть»: как сами коммунальщики переживают отключение горячей воды

Новости Беларуси. Главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» рассказал в программе «Большой город», как он лично переносит сезонное отключение горячей воды.
Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Многие приобретают электронагреватели для обеспечения горячей водой и не чувствуют какого-то дискомфорта. Я по старинке.
Меня устраивает, что есть стиральная машина, а вот подогревателя нет.
Честно говоря, я дискомфорта сильного не испытываю. Две недели можно и потерпеть.
Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»