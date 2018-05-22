Как составляют график отключения горячей воды в Минске?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой город» Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» и «Минскэнерго». Спросили, каким образом формируется график отключения горячей воды.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Формирование графика мы начинаем еще в январе месяце. Мы собираем пожелания от теплоисточников – от ТЭЦ-3, от ТЭЦ-4, от ТЭЦ-2.

Учитываем все работы, которые они должны провести на своем оборудовании. Потом смотрим, какие работы у нас запланированы по реконструкции тепловых сетей. Учитываем пожелания различных организаций – к нам обращаются бассейны, бани. Все наши трубопроводы мы делим на 95-97 участков. И поочередно их выводим. С таким расчетом, чтобы отключалось не более трети потребителей Минска. И вот в эти 14 дней, в которые мы отключаем воду, мы должны, кроме самих испытаний, сделать много работ по трубопроводу, по оборудованию тепловых сетей. Не только на самих тепловых сетях, но и на источниках.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»