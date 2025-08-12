Максимальный уровень погодной опасности из-за жары объявили в 12 департаментах Франции

Температура воздуха в некоторых районах может превысить 40 градусов. Экстремальные условия провоцируют лесные пожары. Так, на юге Франции в результате возгораний в департаменте Од уничтожено до 900 гектаров виноградников, которые составляют основу экономики региона. Пламя дошло и до жилых построек. Погибла пожилая женщина, еще три человека числятся пропавшими без вести. Этот пожар стал крупнейшим здесь за последние 80 лет.