Труба в трубе, которая прослужит 50 лет: как модернизируют теплосети в Минске?

Новости Беларуси. Зимне-весеннему отопительному сезону столичные коммунальщики сказали «до свидания» и начали готовиться к новому, рассказали в программе «Большой город».
Новости Беларуси. Зимне-весеннему отопительному сезону столичные коммунальщики сказали «до свидания» и начали готовиться к новому, рассказали в программе «Большой город».
Чтобы домашний очаг всё-таки в декабре согревал, в ход пустили так называемые «предизолированные трубы». Они помогут сэкономить ресурсы, деньги и нервы минчан.Своеобразную «трубу в трубе» можно прокладывать с минимальными земляными работами. А главное менять их не нужно будет полвека. Это значит, что в самый неподходящий момент посреди зимы проблемы отключения горячей воды волновать минчан не будут.Владислав Левин, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:
В этом году больше 50 км тепловых сетей заменим на новые. Поменяем оборудование на трёх центральных тепловых пунктах.
Дальше трубам создают экстремальные условия. Пускают по ним воду с большим давлением, чем обычно и максимально поднимают температуру. Все гидравлические работы проводят под землёй. А вот во время таких археологических раскопок строители, бывает, углубляются до самого неожиданного клада.
Дмитрий Конов, мастер аварийно-ремонтной службы УП «Минсккоммунтеплосеть»:
В Уручье находили и противотанковые мины, и снаряды.
Сейчас в домах модернизируют и тепловые узлы. В частности, устанавливают автоматическую систему управления. Теперь «регулировать столбик термометра» в квартире будут компьютерные технологии.
Все без исключения ремонтные и пусконаладочные работы должны завершиться к концу лета. И уже к первому сентября жилые дома, школы и больницы получат паспорта готовности.
Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»