Труба в трубе, которая прослужит 50 лет: как модернизируют теплосети в Минске?

Чтобы домашний очаг всё-таки в декабре согревал, в ход пустили так называемые «предизолированные трубы». Они помогут сэкономить ресурсы, деньги и нервы минчан.Своеобразную «трубу в трубе» можно прокладывать с минимальными земляными работами. А главное менять их не нужно будет полвека. Это значит, что в самый неподходящий момент посреди зимы проблемы отключения горячей воды волновать минчан не будут.Владислав Левин, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

В этом году больше 50 км тепловых сетей заменим на новые. Поменяем оборудование на трёх центральных тепловых пунктах.



Дальше трубам создают экстремальные условия. Пускают по ним воду с большим давлением, чем обычно и максимально поднимают температуру. Все гидравлические работы проводят под землёй. А вот во время таких археологических раскопок строители, бывает, углубляются до самого неожиданного клада.