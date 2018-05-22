Зачем отключают горячую воду в новостройках?

Новости Беларуси. Понятно, что старые теплосети необходимо держать под особым контролем, вести постоянные испытания и проверки, сообщили в программе «Большой город». А для чего горячую воду регулярно отключают в новостройках, мы спросили у главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Правила требуют, чтобы мы ежегодно испытывали все трубопроводы. Не имеет значения, нет исключения. Все трубопроводы должны быть испытаны.

Ну, таковы правила. Это первое. А второе, почему сроки отключения там достигают 14 дней?

Например, Каменная горка – зона теплоснабжения ТЭЦ-4. Да, дома там новые, квартальные распредсети там новые. Но эти распределительные сети подключаются от магистральной сети, которая идет от ТЭЦ-4, которая была построена в 80-е годы.

И они испытываются одновременно, вместе с этим трубопроводом.

Естественно, мы не можем подключить этих потребителей раньше, чем не будут проведены все работы по головному участку трубопровода.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»